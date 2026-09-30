Gia Lai: Trang nghiêm lễ rước giác linh Đức Thánh Trần

Đây là một nghi lễ trong khuôn khổ Lễ tưởng niệm 726 năm (1300 - 2026) ngày húy kỵ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (Đức Thánh Trần) do phường Quy Nhơn tổ chức từ ngày 28 đến 30-9 (tức ngày 18 đến 20-8 âm lịch).

Tiến hành nghi lễ dâng hương, cúng kinh rước giác linh Đức Thánh Trần. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trong không khí trang nghiêm, đoàn rước linh tượng Đức Thánh Trần với sự tham gia của ban nghi lễ, lãnh đạo phường Quy Nhơn, cùng đông đảo người dân di chuyển từ Đền thờ đến Tượng đài Trần Hưng Đạo để thực hiện các nghi lễ.

Trước án tiền tại Tượng đài Trần Hưng Đạo, lãnh đạo địa phương cùng người dân thành kính dâng hương bày tỏ lòng tri ân công đức anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo - người có công lớn cùng quân dân triều Trần đánh đuổi giặc ngoại xâm Nguyên-Mông, bảo vệ bờ cõi Đại Việt ở thế kỷ XIII.

Đoàn rước giác linh Đức Thánh Trần về nhập điện tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ rước giác linh là một trong những nghi lễ quan trọng trong lễ giỗ Đức Thánh Trần ở Quy Nhơn, góp phần duy trì tín ngưỡng thờ phụng Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo) trong đời sống cộng đồng. Hoạt động cũng là dịp để người dân, du khách tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ di sản văn hóa địa phương.

Đoàn rước giác linh Đức Thánh Trần về nhập điện tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Ảnh: Ngọc Nhuận

Di chuyển bằng đường biển đưa án rước giác linh Đức Thánh Trần về đền thờ. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đoàn rước giác linh Đức Thánh Trần về nhập điện tại đền thờ. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ giỗ Đức Thánh Trần sẽ được tổ chức chính thức vào sáng 30-9 (tức ngày 20 - 8 âm lịch) tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, gồm các nghi lễ cổ truyền: Học trò gia lễ, dâng hương, khai kinh cầu quốc thái dân an, tri niệm công đức Đức Thánh Trần, vọng cúng anh linh các anh hùng liệt sĩ...

Lễ cúng an vị giác linh Đức Thánh Trần nhập điện tại đền thờ. Ảnh: Ngọc Nhuận