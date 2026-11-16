Gia Lai: Trang bị kỹ năng phòng, chống xâm hại và bạo lực học đường cho học sinh

Cán bộ công an phát tờ rơi tuyên truyền cho học sinh

Tại các buổi tuyên truyền, đại diện Chi hội Phụ nữ Công an phường đã phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến quyền trẻ em; đồng thời hướng dẫn giáo viên và học sinh cách nhận diện các hành vi xâm hại (tình dục, bạo lực thể chất, tinh thần) cùng các mối nguy hiểm tiềm ẩn trên không gian mạng.

Các em học sinh cũng được chỉ cách nhận biết những biểu hiện của bạo lực học đường như: Đánh nhau, xúc phạm nhân phẩm, cô lập, đe dọa hoặc bắt nạt qua mạng xã hội.

Bằng phương pháp trực quan, lấy ví dụ từ những tình huống thực tế gần gũi với lứa tuổi học đường, lực lượng Công an đã trang bị cho các em các kỹ năng mềm quan trọng như kỹỹ năng tự bảo vệ bản thân và ứng xử văn minh, giải quyết mâu thuẫn bằng hòa bình;

Kỹ năng nhận biết và tuyệt đối không tự ý gặp gỡ người lạ, không chia sẻ thông tin, hình ảnh cá nhân nhạy cảm trên mạng; Tính quyết đoán khi gặp sự cố: Tuyệt đối không im lặng, mạnh dạn lên tiếng và chia sẻ ngay với cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan chức năng khi bản thân hay bạn bè có dấu hiệu bị xâm hại, bắt nạt.

Quang cảnh buổi tuyên truyền

Bên cạnh buổi nói chuyện trực tiếp, ban tổ chức đã phát hành hàng loạt tờ rơi với thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, giúp học sinh, phụ huynh và giáo viên có thêm tài liệu lưu trữ để vận dụng vào đời sống hằng ngày.

Chuỗi hoạt động nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh, đồng thời siết chặt mối phối hợp giữa gia đình - nhà trường - lực lượng công an trong công tác quản lý, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Qua đó, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện.

Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi học sinh cần chủ động trang bị kỹ năng tự vệ, trong khi các bậc phụ huynh và thầy cô giáo cần luôn sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng các em trên mỗi chặng đường phát triển.