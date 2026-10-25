Gia Lai: Trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân trên không gian mạng cho học sinh

Tại chương trình, các em học sinh được hướng dẫn nhận diện những tình huống không an toàn trên mạng như bị quấy rối, đe dọa, dụ dỗ, ép buộc cung cấp thông tin cá nhân hoặc phát tán hình ảnh riêng tư. Khi gặp những tình huống này, các em cần dừng tương tác, không chia sẻ nội dung gây tổn thương cho người khác, lưu giữ bằng chứng, báo cáo tài khoản vi phạm và tìm kiếm sự hỗ trợ từ người đáng tin cậy.

Trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân trên không gian mạng cho gần 1.600 học sinh Trường THPT Trưng Vương. Ảnh: Nhật Linh

Với chủ đề “Kết nối không tổn thương”, chương trình cũng nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội; khuyến khích học sinh cân nhắc trước khi đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh liên quan đến người khác.

Các em học sinh hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi tình huống về việc bản thân, bạn bè bị quấy rối, đe dọa, dụ dỗ, ép buộc cung cấp thông tin cá nhân hoặc phát tán hình ảnh riêng tư. Ảnh: Nhật Linh

Tại chương trình, các em học sinh còn được hướng dẫn cách lắng nghe, hỗ trợ bạn bè khi gặp sự cố trên không gian mạng, không phát tán thông tin riêng tư và chủ động tìm đến gia đình, thầy cô hoặc cơ quan chức năng khi cần giúp đỡ.

Bên cạnh đó, học sinh được giới thiệu Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Việc chủ động lên tiếng, chia sẻ với gia đình, thầy cô hoặc cơ quan chức năng được nhấn mạnh như một cách để các em không phải tự đối mặt với những tình huống gây tổn thương.

Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) phân tích về tác hại của ma túy. Ảnh: Nhật Linh

Dịp này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) cũng tuyên truyền về tác hại của ma túy; giúp học sinh nhận diện những nguy cơ, thủ đoạn lôi kéo sử dụng ma túy, nhất là trong môi trường bạn bè và trên không gian mạng.