Gia Lai tổng kết dự án TALK giai đoạn 2022-2026

Dự án TALK giai đoạn 2022-2026 đã hỗ trợ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp cận và thực hành những phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, chú trọng trẻ em vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: ĐVCC

Dự án từng bước được tổ chức triển khai theo lộ trình và hoạt động tập trung ở các trường vùng khó thuộc địa bàn các xã: Chư Prông, Đak Đoa, Chư Sê, Chư Pưh, Chư Păh.

Nhóm giáo viên cốt cán được bồi dưỡng, tập giảng, nhận phản hồi và tham gia hướng dẫn nhân rộng. Các hoạt động đi vào việc vận dụng nội dung đã học trong lớp học và sinh hoạt chuyên môn; bồi dưỡng về môi trường học tập giàu ngôn ngữ; củng cố khai vấn và duy trì cộng đồng học tập chuyên môn…

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: ĐVCC

Giá trị nổi bật của dự án là kết nối việc quan sát trẻ với điều chỉnh thực hành giáo dục; đồng thời hỗ trợ cán bộ quản lý đổi mới cách phát triển chuyên môn cho giáo viên.

Các nội dung quan sát trẻ theo quá trình, xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ và lãnh đạo trường học được triển khai thông qua tập huấn, thực hành, khai vấn, học tập đồng nghiệp và chia sẻ những thay đổi trong thực tiễn.

Các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp giáo dục hiệu quả. Ảnh: ĐVCC

Tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá kết quả triển khai dự án, chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp giáo dục hiệu quả và các thay đổi tích cực trong thực tiễn giảng dạy.

Bên cạnh đó, thảo luận giải pháp duy trì, nhân rộng những mô hình, phương pháp đã được áp dụng, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.