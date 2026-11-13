“Gia Lai tôi” - Khi người trẻ kể chuyện quê hương bằng âm nhạc

Giai điệu kết nối đại ngàn và biển xanh

“Gia Lai tôi” là sáng tác chung của Hoàng Sơn và Nghi Thương - hai nghệ sĩ trẻ đều sinh ra, lớn lên tại phố núi Pleiku và hiện đang hoạt động nghệ thuật. Ca khúc vừa được phát hành trên YouTube, TikTok, Facebook cùng nhiều nền tảng số khác đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm, đón nhận của khán giả.

Ảnh bìa MV “Gia Lai tôi” của hai nghệ sĩ trẻ Hoàng Sơn và Nghi Thương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, Hoàng Sơn cho biết, dù đã có khoảng 6 năm hoạt động nghệ thuật, 3 năm theo đuổi con đường sáng tác và phát hành gần 10 ca khúc, nhưng anh vẫn luôn trăn trở khi bản thân là người con của Gia Lai mà chưa có một sáng tác nào dành riêng cho quê hương mình. Từ suy nghĩ ấy, Hoàng Sơn đã cùng Nghi Thương thực hiện ca khúc “Gia Lai tôi”, như một cách gửi gắm tình yêu và niềm tự hào về vùng đất đã nuôi dưỡng tâm hồn mình.

Trước đây, Hoàng Sơn và Nghi Thương từng nhiều lần kết hợp trong các chương trình biểu diễn, nhưng “Gia Lai tôi” đánh dấu một sự kết hợp đặc biệt hơn khi cả hai cùng sáng tác, cùng kể câu chuyện về quê hương bằng âm nhạc. Đó cũng là mong muốn đưa hình ảnh một Gia Lai giàu bản sắc, có núi rừng đại ngàn và biển xanh bao la đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Điểm đáng chú ý của ca khúc là cách thể hiện tình yêu quê hương trong không gian địa lý mới của tỉnh Gia Lai sau sáp nhập. Nếu trước đây, khi nhắc đến Gia Lai, nhiều người thường nghĩ đến núi rừng Tây Nguyên, thì hôm nay, Gia Lai còn có biển, có những miền đất mang đậm dấu ấn văn hóa duyên hải miền Trung.

Hai nghệ sĩ trẻ Hoàng Sơn (trái) và Nghi Thương (phải). Ảnh : Kim Chánh

Hoàng Sơn chia sẻ, trong phần lời ca khúc, những câu hát “Gia Lai Tây, Gia Lai Đông”, “núi đồi ta, biển trời thật mênh mông” đã khắc họa sự rộng lớn, đa dạng của quê hương. Đặc biệt, câu hát “xa tít tận biển khơi” không mang ý nghĩa về khoảng cách xa xôi, mà muốn nói đến không gian rộng dài, từ núi rừng đến biển cả, tất cả đều thuộc về một Gia Lai thống nhất.

Với Nghi Thương, tên gọi “Gia Lai tôi” chính là lời khẳng định về tình cảm riêng dành cho quê hương. Gia Lai không chỉ là một địa danh, mà còn là vùng đất luôn hiện diện trong trái tim mỗi người con xa quê. Những ca từ gần gũi, giàu hình ảnh cùng giai điệu trẻ trung đã góp phần truyền tải thông điệp ấy một cách tự nhiên, tạo nên sự kết nối giữa tình yêu quê hương và cảm xúc của người nghe.

Những người trẻ kể chuyện quê hương bằng âm nhạc

Không chỉ có điểm chung là người con của phố núi Pleiku, Hoàng Sơn và Nghi Thương còn có hành trình hoạt động nghệ thuật với những dấu ấn riêng.

Hoàng Sơn sớm bộc lộ niềm đam mê âm nhạc từ những năm học phổ thông. Anh từng theo học song song chương trình văn hóa và chuyên ngành thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Gia Lai. Sau khi tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành thanh nhạc, Hoàng Sơn tiếp tục liên thông và hoàn thành chương trình đại học chuyên ngành Sư phạm âm nhạc tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Với khoảng 6 năm hoạt động nghệ thuật, bên cạnh biểu diễn, anh còn từng bước khẳng định khả năng sáng tác.

Hình ảnh hậu trường thực hiện MV “Gia Lai tôi” của hai nghệ sĩ trẻ Hoàng Sơn và Nghi Thương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước “Gia Lai tôi”, Hoàng Sơn đã giới thiệu đến khán giả nhiều ca khúc mang màu sắc và chủ đề khác nhau. Trong đó, những sáng tác như “Tự ta”, “Tự tâm” thiên về thông điệp chữa lành, hướng con người đến sự cân bằng trong cảm xúc; còn “Mộng đời xanh” lại khai thác câu chuyện tình yêu và tuổi thanh xuân.

Trong khi đó, Nghi Thương là ca nhạc sĩ từng có nhiều năm hoạt động nghệ thuật tại TP. Hồ Chí Minh, được khán giả biết đến qua danh hiệu Quán quân chương trình Ca sĩ bí ẩn năm 2017 cùng nhiều giải thưởng ca hát trên toàn quốc. Trước khi cùng Hoàng Sơn thực hiện “Gia Lai tôi”, Nghi Thương đã có những sáng tác được giới thiệu đến công chúng như “Yêu đi ngại chi”, “Xuân lung linh” và “Kẻ ái kỷ”.

Có thể thấy, mỗi người có một hướng khai thác đề tài và màu sắc âm nhạc riêng, nhưng khi gặp nhau trong tình yêu quê hương, cả hai đã tìm được tiếng nói chung qua “Gia Lai tôi”. Đây cũng là minh chứng cho sự chủ động của những nghệ sĩ trẻ trong việc tìm kiếm chất liệu sáng tác từ chính đời sống, văn hóa và vùng đất mình gắn bó.

Sau khoảng một tuần phát hành, MV “Gia Lai tôi” phiên bản 4K trên YouTube đã đạt hàng ngàn lượt xem. Riêng trên TikTok, ca khúc ghi nhận gần 30.000 lượt xem và nghe. Đáng chú ý, nhiều khán giả đã sử dụng giai điệu bài hát để lồng ghép vào các video giới thiệu cảnh đẹp Gia Lai, Tây Nguyên; một số bản cover cũng được thực hiện, góp phần lan tỏa ca khúc đến cộng đồng.

Với Hoàng Sơn và Nghi Thương, những lượt xem, lượt nghe cùng sự hưởng ứng của khán giả chính là động lực để hai nghệ sĩ tiếp tục theo đuổi những dự án âm nhạc mới. Xa hơn, điều mà cả hai mong muốn là thông qua giai điệu và lời ca, hình ảnh một Gia Lai giàu bản sắc, nơi hội tụ vẻ đẹp của đại ngàn và biển xanh sẽ được nhiều người biết đến hơn.

“Gia Lai tôi” vì thế không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mới, mà còn là lời tự tình của hai người trẻ dành cho quê hương. Thêm một ca khúc được viết bằng tình yêu chân thành, thêm một cách để Gia Lai được gọi tên trong âm nhạc hôm nay - trẻ trung, gần gũi và đầy tự hào.