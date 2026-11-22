Quang cảnh ngày hội bầu tổ trưởng tổ dân phố 8

Tại các điểm bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố và thành viên Ban Thanh tra nhân dân, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được trang hoàng rực rỡ; danh sách trích ngang của các ứng cử viên, nội quy và thể lệ bầu cử được niêm yết công khai, giúp người dân dễ tiếp xúc, tìm hiểu, để bó phiếu bầu cử đúng người “hiền tài”, đại diện tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền từ trước, ngươi dân đến từ rất sớm ở điểm bỏ phiếu với tinh thần phấn khởi, nghiêm túc và kỳ vọng cao vào việc lựa chọn những người có uy tín, trách nhiệm, thực sự đại diện cho cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Niềm vui của cử tri tham gia bầu cử

Chia sẻ với chúng tôi trước thời gian tiến hành làm các thủ tục để bầu cử, đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Ân – Bí thư Chi bộ 8 cho biết: Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố và Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2026 – 2031 được tốt, Đảng ủy – UBND phường Diên Hồng đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các tổ dân phố làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức bầu cử, đảm bảo đúng quy trình, quy định và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Để bà con trong tổ dân phố 8 chủ động đi bầu cử đông đủ và chất lượng cao nhất, chúng tôi đã phối hợp với các ban ngành vừa làm tốt công tác tuyên truyền, công tác chuẩn bị vừa tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử, lựa chọn được người có uy tín, trách nhiệm, thực sự đại diện cho cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng tổ dân phố 8 nói riêng, phường Diên Hồng nói chung ngày càng ổn định, phát triển, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.

Niềm tin của cử tri khi lựa chọn nhân sự để bầu tổ trưởng tổ dân phố và thành viên ban Thanh tra Nhân dân

Có mặt tại điểm bỏ phiếu ở Hội trường tổ dân phố 8, phường Diên Hồng, chúng tôi thấy không khí nô nức, tươi vui khi tham gia bầu cử của bà con. Công tác tổ chức bầu tổ trưởng tổ dân phố và thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2026 – 2031, diễn ra đúng trình tự, quy định pháp luật và hướng dẫn của cấp trên: Tổ bầu cử tổ chức khai mạc trang trọng, tiến hành kiểm tra và niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến trực tiếp của cử tri. Quy trình, hướng dẫn thể lệ, diễn ra trật tự, đảm bảo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, khách quan trong bầu cử.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực bỏ phiếu được lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự của địa phương phối hợp bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Đồng chí Phạm Văn Thư – Chi hội trưởng, Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố 8 cho biết: Với quy mô 865 hộ dân, trên 5000 nhân khẩu, để tổ chức bầu tổ trưởng tổ dân phố và thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2026 – 2031 được tốt, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, chúng tôi đã chủ động phối hợp với các ban ngành xác định công tác tuyên truyền là khâu quan trọng nhằm giúp người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình trước ngày bầu cử tổ trưởng dân phố và thành viên Ban Thanh tra nhân dân. Bầu cử là ngày hội, là một trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân đối với công việc chung.

Đồng chí Đoàn Hữu Dũng (người bên trái) - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng đến dự, kiểm tra, động viên cử tri tham gia bầu cử

Không chỉ kiện toàn đội ngũ cán bộ ở khu dân cư, cuộc bầu cử còn hướng đến lựa chọn những người có uy tín, trách nhiệm, năng lực vận động, tập hợp Nhân dân, làm cầu nối giữa chính quyền cấp xã với cộng đồng dân cư, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở trong tình hình mới.

Là một trong những người có mặt sớm nhất trong ngày hội bầu tổ trưởng tổ dân phố và thành viên Ban Thanh tra nhân dân, thầy giáo Ngô Thanh Oanh, Trần Ngọc An, Nguyễn Thái Hoàng cùng thầy giáo Nguyễn Nhật Quang ở đường Nguyễn An Ninh cùng quan điểm: Bầu Tổ trưởng tổ dân phố, không đơn thuần là lựa chọn một chức danh ở cơ sở. Đây là dịp để mỗi người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn người có phẩm chất, uy tín, trình độ và năng lực để đại diện, tổ chức các hoạt động của cộng đồng dân cư, đồng thời làm cầu nối giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc lựa chọn tổ trưởng tổ dân phố và thành viên Ban Thanh tra nhân dân có uy tín, trách nhiệm, năng lực sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp với chính quyền cấp phường, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để xây dựng kế hoạch công tác hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, trật tự an toàn xã hội.

Cử tri thực sự dân chủ trong lựa chọn đại biểu để bầu

Việc tìm hiểu kỹ tiêu chuẩn người ứng cử, nắm rõ trình tự, thủ tục và tích cực tham gia cuộc bầu cử chính là cách để người dân nói chung, đội ngũ giáo viên nói riêng góp phần để ngày bầu cử tổ trưởng tổ dân phố và thành viên Ban Thanh tra nhân dân, thực sự trở thành ngày hội dân chủ ở cộng đồng dân cư, diễn ra thực sự dân chủ, công khai, minh bạch và đúng quy định.

Thông qua bầu cử, người dân trực tiếp lựa chọn người đại diện cho cộng đồng, đồng thời, thực hiện quyền giám sát, góp ý trong quá trình người được bầu thực hiện nhiệm vụ. Khi quyền làm chủ được tôn trọng và phát huy, trách nhiệm cộng đồng được nâng cao, niềm tin của người dân đối với đội ngũ cán bộ cơ sở cũng được củng cố.

Đồng chí Bí thư chi bộ (người ở giữa) cùng với lực lượng bảo vệ trật tự, an toàn tại điểm bầu cử

Ngày bầu cử không chỉ là dịp để cử tri trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cộng đồng dân cư mà còn là hoạt động dân chủ quan trọng ở cơ sở, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, trách nhiệm, ngày càng phát triển.

Cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố và thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2026 – 2031 ở tổ dân phố 8 phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Sự tham gia tích cực, đông đủ của người dân trong sáng nay tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của người dân theo đúng phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.