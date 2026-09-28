Gia Lai tổ chức ngày hội kết nối vốn đầu tư cho các dự án khởi nghiệp

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội đổi mới sáng tạo năm 2026. Sự kiện dự kiến diễn ra ngày 23/10 tại Trung tâm hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), với chủ đề “Kết nối đổi mới sáng tạo - Thúc đẩy công nghệ chiến lược và chuyển đổi số”.

Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026 là cơ hội để các dự án khởi nghiệp tiếp cận vốn đầu tư, kết nối thị trường và thương mại hóa sản phẩm.

Ngày hội có quy mô cấp tỉnh, hướng tới kết nối với các đối tác trong vùng và trên toàn quốc, với sự tham gia của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện, trường, chuyên gia, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo.

Hoạt động này hướng đến nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, đồng thời giới thiệu các cơ chế, chính sách và chương trình hỗ trợ về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Theo kế hoạch, ngày hội gồm ba hoạt động trọng tâm là khai mạc và hội thảo về thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp Gia Lai; kết nối đầu tư cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo; triển lãm sản phẩm khởi nghiệp, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong đó, hội thảo tập trung vào chính sách hỗ trợ, công nghệ chiến lược và chuyển đổi số. Bên cạnh việc cung cấp thông tin, chương trình dành sự quan tâm đến nhu cầu, ý kiến và đề xuất của doanh nghiệp. Những ý kiến, đề xuất sẽ được tiếp nhận, tổng hợp để phục vụ công tác tham mưu, hoàn thiện các giải pháp hỗ trợ phù hợp với thực tiễn.

Chương trình kết nối đầu tư nhằm tạo cơ hội để các dự án khởi nghiệp tiếp cận nhà đầu tư và nguồn lực hỗ trợ. UBND tỉnh đề nghị các trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, quỹ đầu tư và đối tác chuyên môn phối hợp kết nối doanh nghiệp với nhà đầu tư và cử chuyên gia tham gia ngày hội.

Cùng với hoạt động kết nối vốn, khu triển lãm sẽ giới thiệu các sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo và sản phẩm đặc trưng có yếu tố đổi mới sáng tạo của tỉnh. Đây cũng là không gian để các đơn vị tham gia trải nghiệm, giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Việc kết hợp trưng bày sản phẩm với kết nối đầu tư hướng đến hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trong quá trình thương mại hóa. Thông qua ngày hội, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức khoa học và công nghệ có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, giải pháp đến đối tác và nhà đầu tư.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) làm cơ quan thường trực, chủ trì chuẩn bị hội thảo, chương trình kết nối đầu tư và khu triển lãm. Các sở, ngành, địa phương phối hợp giới thiệu, huy động doanh nghiệp, hợp tác xã, dự án khởi nghiệp, nhà khoa học và chuyên gia tham dự. Đồng thời, các đơn vị cũng phối hợp lựa chọn sản phẩm, giải pháp phù hợp để trưng bày.

Sau ngày hội, Sở KH&CN có trách nhiệm tổng hợp kết quả, kiến nghị và đề xuất làm cơ sở tham mưu các hoạt động hỗ trợ tiếp theo.