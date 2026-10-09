Gia Lai tổ chức ngày hội kết nối công nghệ, startup và nhà đầu tư

Ngày 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đang chuẩn bị tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026, nhằm tạo không gian kết nối doanh nghiệp, nhà khoa học, chuyên gia, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp.

Sự kiện dự kiến diễn ra ngày 23/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, với chủ đề “Kết nối đổi mới sáng tạo - Thúc đẩy công nghệ chiến lược và chuyển đổi số”.

Khoảng 300 đại biểu, khách mời và người tham dự dự kiến có mặt tại ngày hội. Bên cạnh các hoạt động kết nối, sự kiện còn có không gian trưng bày khoảng 30 gian hàng giới thiệu sản phẩm, giải pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số.

3 dự án khởi nghiệp được kết nối gọi vốn với nhà đầu tư

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai, một trong những nội dung đáng chú ý của Ngày hội là chương trình kết nối đầu tư cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Ban tổ chức sẽ lựa chọn 3 dự án, doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng và nhu cầu huy động vốn để trình bày dự án, gọi vốn, trao đổi và nhận phản biện từ các nhà đầu tư, chuyên gia.

Các dự án được kết nối trực tiếp 1:1 với nhà đầu tư, qua đó tìm kiếm cơ hội tiếp cận nguồn vốn và các nguồn lực hỗ trợ để phát triển.

Quang cảnh một buổi tập huấn các lớp kiến thức về khởi nghiệp sáng tạo tại Gia Lai.

Trong khuôn khổ Ngày hội còn có hội thảo “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp Gia Lai - Chính sách hỗ trợ, công nghệ chiến lược và chuyển đổi số”.

Tại đây, các đại biểu sẽ được giới thiệu về cơ chế, chính sách và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại diện Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN), Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB), Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) và Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo Gia Lai (VDCD) dự kiến tham gia và trình bày tham luận.

Chương trình cũng tổ chức tọa đàm giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp để trao đổi về chính sách hỗ trợ, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và những kiến nghị từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

30 gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghệ

Không gian triển lãm của ngày hội dự kiến có khoảng 30 gian hàng, tập trung vào 3 nhóm chính: công nghệ và chuyển đổi số; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ.

Các sản phẩm, giải pháp có yếu tố đổi mới sáng tạo, khả năng trình diễn, trải nghiệm và ứng dụng thực tiễn được ưu tiên giới thiệu.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, sự kiện sẽ có sự tham gia của đại diện các cơ quan Trung ương, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, viện, trường, doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội, quỹ đầu tư, nhà đầu tư, chuyên gia và cố vấn.

Thanh niên, sinh viên, học sinh cùng các cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cũng được khuyến khích tham gia, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức, chuyên gia và các nguồn lực hỗ trợ.

Thông qua ngày hội, Gia Lai hướng tới tăng cường kết nối các nguồn lực cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực của doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối công nghệ với đầu tư và quảng bá các sản phẩm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp của địa phương.