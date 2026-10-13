Gia Lai tổ chức hội thi Nét đẹp hướng dẫn viên du lịch

Theo kế hoạch của Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, hội thi dành cho công dân Việt Nam đang tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, gồm hướng dẫn viên, thuyết minh viên và người hỗ trợ khách du lịch.

Hướng dẫn viên địa phương giới thiệu văn hóa Jrai cho khách quốc tế. Ảnh: Minh Châu

Tham gia hội thi, các thí sinh sẽ trải qua 4 phần thi: kiến thức, hoạt náo và cổ động đoàn, thuyết minh, kỹ năng xử lý tình huống. Nội dung thi tập trung vào kiến thức pháp luật về du lịch, kỹ năng nghiệp vụ, hiểu biết về du lịch địa phương, khả năng tổ chức hoạt động tương tác với du khách và xử lý các tình huống thực tế trong quá trình hướng dẫn.

Đặc biệt, ở phần thi thuyết minh, thí sinh sẽ bốc thăm chủ đề giới thiệu về một trong những khu, điểm du lịch hoặc di tích tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Qua đó, hội thi tạo cơ hội để các hướng dẫn viên thể hiện năng lực chuyên môn, sự linh hoạt và khả năng truyền tải những giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan của Gia Lai đến du khách.

Ban tổ chức dự kiến trao 12 giải thưởng, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Thông qua hội thi, ban tổ chức hướng đến tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa những người làm du lịch; phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ các sự kiện du lịch trọng điểm của tỉnh, đồng thời góp phần chuẩn hóa đội ngũ hướng dẫn viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Các tổ chức, đơn vị và cá nhân quan tâm có thể đăng ký tham gia theo mẫu gửi về Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trước ngày 5-11 hoặc thông tin liên hệ ông Nguyễn Xuân Tập - phụ trách Bộ phận Thông tin xúc tiến du lịch, điện thoại: 0931 648 678.

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