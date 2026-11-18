Hội thi diễn ra trong hai ngày 18 và 19/11 tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe thuộc Công ty CP Xây dựng và Vận tải Gia Lai (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Đối tượng tham gia là giáo viên đang giảng dạy tại 12 cơ sở đào tạo lái xe do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai quản lý.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai trao cờ lưu niệm và hoa cho các đội thi.

Hội thi hướng đến phát hiện, tôn vinh những giáo viên có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng hướng dẫn thực hành và ý thức bảo đảm an toàn. Qua đó, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng các phương pháp giảng dạy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo lái xe.

Điểm đáng chú ý, mỗi giáo viên tham gia phải có bài dự thi gắn với chương trình đào tạo lái xe hiện hành và ít nhất một giải pháp, phương pháp hoặc sản phẩm đổi mới trong giảng dạy. Nội dung tập trung vào nâng cao kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn; khắc phục những lỗi thường gặp của học viên; xử lý tình huống giao thông; giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông.

Ông Phạm Xân Bảo, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Vận tải Gia Lai cho biết, hội thi là dịp để các trung tâm đào tạo lái xe có cơ hội để học hỏi thêm kinh nghiệm, kỹ năng trong đào tạo. Đây cũng là môi trường tốt để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe trong bối cảnh hiện nay.

Các giáo viên dạy lái trình bày tình huống và sửa lỗi sai trong bài giảng đối với dạy lái xe hạng B.

Cũng theo ông Bảo, tất cả các bài thi đều được ghi hình lại để làm tài liệu. Đây là những tài liệu "chuẩn" và được sử dụng trong đào tạo lái xe của tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại buổi khai mạc hội thi, ông Trần Đình Sơn, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, thông qua hội thi, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai kỳ vọng thúc đẩy phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt", khuyến khích ứng dụng công nghệ, học liệu số và mô phỏng trong đào tạo lái xe; góp phần nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện, ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Cũng tại buổi khai mạc hội thi, ông Sơn cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo, khi đào tạo các môn lý thuyết phải đào tạo để học viên hiểu, biết vận dụng các quy tắc giao thông vào từng tình huống cụ thể; đào tạo các môn thực hành, cần rèn cho học viên thói quen quan sát, giữ khoảng cách an toàn, nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống và quan trọng nhất, phải rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật ngay từ những buổi học đầu tiên.

Cũng trong khuôn khổ Hội thi Giáo viên dạy lái xe giỏi và an toàn, Sở Xây dựng cũng tổ chức hội thao kéo co dành cho các giáo viên của 12 trung tâm đào tạo GPLX trên địa bàn tỉnh Gia Lai.