Đến dự sự kiện có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh Gia Lai, các chuyên gia thể thao đến từ Pháp, huấn luyện viên, vận động viên cùng đông đảo người dân địa phương. Longe-Côte (đi bộ dưới nước) là môn thể thao có nguồn gốc từ vùng Normandie (Pháp), được thực hiện bằng cách đi bộ dưới nước ven biển, kết hợp vận động cơ thể với sức cản tự nhiên của nước. Môn thể thao này phù hợp với nhiều đối tượng, giúp rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao quà lưu niệm tặng các chuyên gia, đối tác Cộng hòa Pháp tham gia hoạt động đi bộ dưới nước ven biển tại biển Quy Nhơn.

Tại sự kiện, các chuyên gia Pháp giới thiệu, hướng dẫn kỹ thuật và phương pháp tập luyện môn Longe-Côte, giúp các đại biểu, vận động viên và người dân có cơ hội tìm hiểu, trực tiếp trải nghiệm một hình thức vận động mới trên biển.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Trung Hiếu, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, hoạt động là bước cụ thể hóa Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai với Hiệp hội AFS. Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, mở rộng hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Pháp trong lĩnh vực thể thao và du lịch.

Các vận động viên hào hứng tham gia hoạt động đi bộ dưới nước ven biển (Longe-Côte) tại bãi biển Xuân Diệu, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Với lợi thế đường bờ biển dài, bãi cát đẹp và điều kiện khí hậu thuận lợi tại Quy Nhơn, Gia Lai định hướng nghiên cứu, phát triển Longe-Côte theo hướng bài bản, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Qua đó, từng bước đa dạng hóa các sản phẩm thể thao cộng đồng, gắn hoạt động rèn luyện sức khỏe với khai thác tiềm năng du lịch biển, hướng đến phát triển kinh tế thể thao và du lịch xanh, bền vững.

Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với vùng Normandie và các đối tác Pháp. Qua những hoạt động giao lưu thể thao, tình đoàn kết, sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai địa phương tiếp tục được vun đắp.