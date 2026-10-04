Gia Lai: Tổ chức đăng ký kết hôn lưu động cho người bị tạm giam

Theo đó, qua công tác thực hiện quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự, Viện KSND khu vực 12 - Gia Lai phát hiện trường hợp của chị N.C.A.T. (trú tại phường Ayun Pa) có nhu cầu đăng ký kết hôn cùng V.Đ.H. (trú tại xã Ia Pa).

Các đơn vị đã đăng ký kết hôn cho vợ chồng chị T. Ảnh: ĐVCC

Tuy nhiên, H. đang là bị can bị tạm giam tại Phân trại tạm giam Ayun Pa sau khi bị khởi tố trong một vụ án hình sự.

Giữa chị T. và H. đã có với nhau 1 con chung dưới 36 tháng tuổi, song chưa được đăng ký giấy khai sinh. Do đó, Viện KSND khu vực 12 - Gia Lai xác định chị T. thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.

Trên cơ sở đó, Viện KSND khu vực 12 - Gia Lai phối hợp với các đơn vị tổ chức đăng ký kết hôn lưu động cho chị T. và H. nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người mẹ cũng như tạo điều kiện để cháu bé được đăng ký khai sinh có đầy đủ thông tin của cha mẹ, đảm bảo cháu được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định.