Gia Lai tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh

UBND tỉnh Gia Lai đang tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Gia Lai nhằm chọn 1 biểu trưng tiêu biểu, có tính khái quát cao, thể hiện nét riêng về bản sắc văn hóa, lịch sử, con người và tiềm năng, thế mạnh phát triển của tỉnh.

Biểu trưng sẽ phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch và xây dựng thương hiệu của tỉnh. Qua đó, cuộc thi góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất, con người Gia Lai.

Quang cảnh lễ phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Gia Lai.

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài, không giới hạn độ tuổi. Tác giả dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp đại diện. Tác giả có thể dự thi với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm.

Biểu trưng dự thi phải thể hiện bản sắc riêng, tiêu biểu và khác biệt của tỉnh Gia Lai, trên cơ sở kế thừa, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, con người và thiên nhiên của địa phương. Tác phẩm cần phản ánh chiều sâu truyền thống, sức sống đương đại và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới; thể hiện sự kết nối giữa cao nguyên và duyên hải, giữa truyền thống và hiện đại, giữa bảo tồn giá trị văn hóa với đổi mới, sáng tạo và hội nhập.

Biểu trưng phải có bố cục trang trọng, hài hòa, rõ nét, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhận biết. Mẫu thiết kế phải thuận lợi khi sử dụng trên mọi chất liệu và nền tảng số. Tác phẩm phải là sáng tạo nguyên gốc, chưa được công bố, sử dụng, phát hành hoặc tham gia bất kỳ cuộc thi nào trong và ngoài nước, đồng thời bảo đảm quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

Tác phẩm được thể hiện trên khổ giấy A4 (21x29,7cm) nền trắng. Mẫu biểu trưng có kích thước không quá 15x15cm. Phiên bản chính được khuyến khích sử dụng không quá 3 màu cơ bản. Tác giả phải gửi kèm phiên bản đơn sắc, đen trắng, âm bản và dương bản.

Tác phẩm gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tuyến đến Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, địa chỉ số 35 đường Lê Lợi, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai; email: svhttdltinhgialai@gmail.com. Ban Tổ chức nhận tác phẩm đến hết ngày 30-10-2026. Với tác phẩm gửi qua đường bưu điện, thời hạn được tính theo dấu bưu điện.

Từ ngày 5-11 đến 5-12, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp, chấm tác phẩm và lấy ý kiến Nhân dân. Trong tháng 12-2026, Ban Tổ chức báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền, sau đó tổng kết và trao giải. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 200 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng. Tác phẩm được chọn làm biểu trưng chính thức sẽ thuộc quyền sở hữu của UBND tỉnh Gia Lai.

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