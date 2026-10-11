Gia Lai tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng 'Ngày Văn hóa Việt Nam' năm 2026

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai, chuỗi hoạt động được triển khai gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và "Ngày Văn hóa Việt Nam" (24/11).

Trong đó, tỉnh chú trọng phát huy giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, văn hóa Jrai, Bahnar, Chăm Hroi, di sản văn hóa nhà Tây Sơn, võ cổ truyền, nghệ thuật tuồng, bài chòi và văn hóa biển.

Võ cổ truyền là di sản văn hoá đặc trưng của Gia Lai.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng năm 2026 tại Gia Lai, dự kiến diễn ra trong tháng 11.

Các hoạt động hướng đến quảng bá giá trị văn hóa đặc sắc, tiềm năng du lịch của tỉnh, đặc biệt là Không gian văn hóa cồng chiêng; đồng thời giới thiệu hình ảnh hoa dã quỳ gắn với núi lửa Chư Đang Ya và các hoạt động thể thao hưởng ứng như Giải chạy Gia Lai City Trail: Giấc mơ đại ngàn.

Cùng với đó, Ngày hội Di sản văn hóa năm 2026 diễn ra từ ngày 20 - 30/11 tại Bảo tàng Pleiku, giới thiệu các di sản đặc trưng như cồng chiêng của đồng bào Bahnar, Jrai, Chăm Hroi, nghệ thuật bài chòi, võ cổ truyền, tạc tượng, dệt vải, làm gốm và điêu khắc gỗ.

Ngày hội còn có các hoạt động trải nghiệm do nghệ nhân hướng dẫn, trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực và văn hóa biển. Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra hội thảo "Di sản văn hóa Tây Nguyên trong mỹ thuật điêu khắc" dự kiến tổ chức ngày 24/11.

Tại khu vực phía Đông tỉnh, chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống dự kiến diễn ra ngày 24/11 tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, phường Quy Nhơn Nam, với các tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc, múa tuồng và trích đoạn ca kịch bài chòi, tuồng lịch sử.

Dịp này, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức triển lãm ảnh "Di sản văn hóa Chăm - Bản sắc và tiềm năng"; Thư viện tỉnh Gia Lai tổ chức trưng bày sách, giao lưu về văn hóa dân gian và cuộc thi Rung chuông vàng. Các hoạt động này dự kiến diễn ra trong khoảng từ ngày 20 - 30/11 tại các địa điểm theo kế hoạch.

Tỉnh chú trọng phát huy giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Bên cạnh các chương trình cấp tỉnh, các xã, phường cũng sẽ chủ động lựa chọn hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu phù hợp với điều kiện thực tế để giới thiệu, quảng bá.

Các địa phương được khuyến khích tổ chức trò chơi dân gian, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống, liên hoan ẩm thực, không gian đọc sách, không gian sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật tại cộng đồng; đồng thời lồng ghép hoạt động văn hóa với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tỉnh cũng vận động các cơ sở lưu trú, điểm tham quan du lịch tự nguyện tham gia giới thiệu văn hóa truyền thống, tổ chức trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ và quảng bá điểm đến. Các cơ sở có thể đăng ký chương trình khuyến mãi, giảm giá dịch vụ lưu trú, tham quan trong thời gian cao điểm từ ngày 19 - 25/11.

Thông qua chuỗi hoạt động, Gia Lai hướng đến đưa di sản và các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, phát huy vai trò của nghệ nhân và người dân trong bảo tồn, trao truyền di sản; đồng thời quảng bá hình ảnh, con người, bản sắc văn hóa địa phương gắn với phát triển du lịch.