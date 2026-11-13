Gia Lai: Tìm thấy 24 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghi là nơi an táng tập trung thời chiến

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ngày 13/11, Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Đội K52), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết từ ngày 9-11/11, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại rẫy điều của gia đình ông Siu Pích (làng Bi, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai). Từ 5/10 đến nay, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 24 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật đi kèm các hài cốt như mảnh tăng, vải đã mục nát, đinh sắt và những mảnh ván gỗ. Đáng chú ý, một số hài cốt được tìm thấy trong tình trạng bọc bằng tăng, vải, cho thấy các liệt sĩ từng được an táng khá cẩn thận.

24 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong rẫy điều sau hơn 40 ngày tìm kiếm

Đặc biệt, những chiếc đinh sắt cùng dấu tích ván gỗ mục nát được phát hiện trong quá trình khai quật là cơ sở để nhận định hài cốt liệt sĩ có thể từng được đặt trong quan tài gỗ trước khi an táng.

Theo Thượng tá Hoàng Viết Ngọc, Chính trị viên Đội K52, từ ngày 5/10 đến nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập tổng cộng 24 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rẫy điều nói trên. Toàn bộ số hài cốt đã được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom cho biết, cách khu vực tìm thấy hài cốt hơn 1km từng có một trạm phẫu thuật phục vụ chiến trường trong thời kỳ kháng chiến. Đây cũng là địa bàn biên giới diễn ra nhiều trận đánh ác liệt trong giai đoạn 1970-1975.

Từ nguồn tin quý giá của già làng Siu Pích, Đội K52 đã phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập được 24 hài cốt liệt sĩ tại xã biên giới Ia Dom

Đáng chú ý, từ năm 2002, trong quá trình làm rẫy, ông Siu Pích từng phát hiện một tấm biển có dòng chữ “Nghĩa trang liệt sĩ”. Kết hợp với những dấu tích được phát hiện qua quá trình khai quật, lực lượng chức năng nhận định khu vực rẫy điều của gia đình ông Pích có thể từng là nơi an táng tập trung các liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến.

Những hài cốt được tìm thấy không chỉ góp phần làm sáng tỏ thêm dấu tích chiến tranh trên vùng đất biên giới Ia Dom mà còn mở ra hy vọng xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi và quê hương sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường xưa.