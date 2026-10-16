Gia Lai: Tìm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì qua tấm bia nhôm hoen gỉ

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ngày 16/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan chức năng đang xác minh thông tin trên tấm bia nhôm được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai, nhằm tìm kiếm, kết nối với thân nhân liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì.

Trước đó, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực rẫy điều của gia đình ông Siu Pích, ở làng Bi, xã Ia Dom, lực lượng chức năng phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có mảnh tăng và một tấm bia nhôm bị gỉ sét.

Ban đầu, trên tấm bia chỉ đọc được một số chữ như “Nguyễn”, “Hy sinh” cùng các ký tự không rõ nét. Sau khi vệ sinh, xử lý rỉ sét, cơ quan chuyên môn xác định nội dung gồm ba dòng: “Liệt sĩ”, “Nguyễn Thanh Trì” và “Hy sinh 18/5/70”.

Tấm bia nhôm được lực lượng chức năng tìm thấy. Ảnh Huy Bắc

Thông tin trên tấm bia là căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục xác minh danh tính, tìm kiếm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai đề nghị các cựu chiến binh, đồng đội, cơ quan, đơn vị và người dân có thông tin liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì hoặc gia đình liệt sĩ cung cấp cho cơ quan chức năng, góp phần sớm kết nối thân nhân.

Đội K52 đã phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Ia Dom. Ảnh Huy Bắc

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, từ ngày 5/10 đến nay, Đội Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom đã tìm kiếm, phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rẫy điều của gia đình ông Siu Pích.