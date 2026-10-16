Gia Lai: Tìm thân nhân liệt sĩ có tên khắc trên tấm bia nhôm

Ban Chỉ đạo 515 đề nghị các cựu chiến binh, đồng đội, cơ quan, đơn vị và nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì và thân nhân để phục vụ xác minh danh tính.

Thông tin gửi về Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai (số 37 Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), qua 2 điện thoại: 0963.797.224 hoặc 0972.045.656.

Video công tác tìm kiếm, quy tập các hài cốt, di vật liệt sĩ ở làng Bi. Tác giả: HUY BẮC

Đội K52 Bộ CHQS Gia Lai đang xác minh thông tin liệt sĩ vừa tìm thấy ở làng Bi, xã Ia Dom. Ảnh: HUY BẮC

Trước đó, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực rẫy điều của gia đình ông Siu Pích, làng Bi, lực lượng chức năng phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có mảnh tăng và tấm bia nhôm đã hoen gỉ.

Ngày 14-10, sau khi xử lý các vết hoen gỉ trên tấm bia, cơ quan chức năng xác định nội dung khắc trên bia: “LIỆT SỸ - NGUYỄN THANH TRÌ - HY SINH 18/5/70”.

Hài cốt, di vật và tấm bia nhôm gỉ sét ghi tên liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì. Ảnh: HUY BẮC

Quá trình mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rẫy điều ông Siu Pích, đơn vị tìm kiếm phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ. Đến nay, đơn vị tìm kiếm đã phát hiện, quy tập 6 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Đội K52 đang mở rộng tìm kiếm khu vực rẫy điều ông Siu Pích. Ảnh: HUY BẮC

Từ nguồn tin của ông Nguyễn Nghiệm (sinh năm 1931, ở thôn Thuận Hạnh, xã Bình Hiệp) và ông Võ Khánh Quốc (nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định trước đây), ngày 15-10, Đội K52 đã phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ Lê Duy Thiên, quê xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (địa chỉ trước đây). Qua xác minh thông tin, lực lượng tìm kiếm xác định liệt sĩ Lê Duy Thiên hy sinh ngày 8-9-1954.