Gia Lai tìm nhà đầu tư cho khu du lịch gần 30ha ở núi Phương Mai

Ngày 22/10, thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sườn phía Đông núi Phương Mai, tại tổ dân phố Lý Hòa, phường Quy Nhơn Đông, Khu kinh tế Nhơn Hội.

Dự án Khu du lịch sườn phía Đông núi Phương Mai được thực hiện tại tổ dân phố Lý Hòa (bán đảo Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông), Khu kinh tế Nhơn Hội.

Dự án hướng đến hình thành khu du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng với đa dạng loại hình lưu trú và tiện ích, phục vụ du khách trong nước và quốc tế, góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, dự án có tổng diện tích theo quy hoạch khoảng 29,67ha. Trong đó, diện tích khu du lịch khoảng 28,99ha; phần diện tích khoảng 0,68ha còn lại dành để mở rộng tuyến đường tiếp cận khu vực.

Khu du lịch được quy hoạch với quy mô 370 căn, gồm 226 căn khách sạn và 144 căn biệt thự du lịch. Các hạng mục dịch vụ đi kèm gồm spa, nhà hàng, bể bơi, quảng trường và các công trình phục vụ hoạt động nghỉ dưỡng.

Mật độ xây dựng tối đa của dự án là 24,89%, chiều cao công trình từ 1-3 tầng. Với quy mô này, dự án được định hướng phát triển các loại hình lưu trú kết hợp dịch vụ, tạo thêm sản phẩm du lịch tại khu vực phía Đông núi Phương Mai.

Đáng chú ý, phần diện tích mở rộng tuyến đường tiếp cận khu vực không thuộc diện cho thuê đất. Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn thành hạng mục này và bàn giao cho Nhà nước quản lý theo quy định.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê đất. Tổng tiến độ thực hiện dự án là 60 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư; trong đó, thời gian hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công xây dựng không quá 12 tháng.

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư phải thực hiện dự án đúng mục tiêu, quy mô, nội dung và tiến độ được chấp thuận; đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, môi trường, kinh doanh bất động sản, phòng cháy chữa cháy, lao động và các lĩnh vực liên quan.

Do khu vực dự án có địa hình đồi núi, công tác lập, thẩm định và triển khai dự án phải bảo đảm kết nối đồng bộ hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và hạ tầng kỹ thuật. Nhà đầu tư cũng phải có giải pháp phù hợp về san nền, thoát nước mặt, ổn định mái dốc, phòng chống sạt lở, xói mòn; đồng thời bảo vệ cảnh quan, hạn chế ảnh hưởng đến các công trình và dự án lân cận.

Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ có yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan văn hóa của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trong khu vực, nhà đầu tư phải kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền, không làm ảnh hưởng hoặc xâm phạm ranh giới khi chưa có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định cũng nêu rõ, nếu vi phạm tiến độ thực hiện, nhà đầu tư có thể bị xem xét thu hồi dự án, thu hồi đất và xử lý tài chính theo quy định pháp luật. Nhà đầu tư trúng đấu giá không được chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dự án dưới bất kỳ hình thức nào khi dự án chưa hoàn thành đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động.

Để triển khai dự án, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai giao các đơn vị chuyên môn tổ chức thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư; xác định giá khởi điểm khu đất đấu giá. Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế được giao phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Đông triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất sẽ là bước tiếp theo để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.