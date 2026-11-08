Gia Lai: Tìm kiếm thuyền viên mất tích trên vùng biển Trường Sa

Đến tối 8/11, lực lượng chức năng cùng các tàu cá hoạt động gần khu vực vẫn đang khẩn trương tìm kiếm thuyền viên Chế Vũ Hoàng (SN 1988, trú phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai) bị rơi xuống biển, mất tích khi đang hành nghề trên tàu cá BĐ 97511 TS tại vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa.

Bộ đội Biên phòng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp tìm kiếm thuyền viên còn mất tích trên biển (ảnh minh họa).

Theo thông tin từ lực lượng Bộ đội Biên phòng, tàu cá BĐ 97511 TS do ông Ngô Thành Hậu (SN 1975, trú khu phố Mỹ Lộc, phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai) làm chủ, ủy quyền cho ông Võ Văn Thắng (SN 1976, trú phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng. Tàu hành nghề câu cá ngừ, dài 17,2m, công suất 444CV, trên tàu có 5 thuyền viên. Tàu xuất bến ngày 29/10/2026 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Tam Quan.

Khoảng 12h45 ngày 5/11, trong lúc tàu đang hoạt động tại vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, thuyền viên Chế Vũ Hoàng không may rơi xuống biển và mất tích.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tàu cá BĐ 97511 TS cùng một tàu cá hoạt động cùng tổ đội đã tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Lực lượng chức năng tiếp tục thông báo, kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực xảy ra sự cố phối hợp tìm kiếm, hỗ trợ cứu nạn.

Trước đó, một tàu cá khác của ngư dân Gia Lai cũng gặp sự cố mắc cạn tại vùng biển quần đảo Trường Sa. Cụ thể, tàu cá BĐ 96752 TS dài 21,7m, công suất 800CV, có 11 thuyền viên, do bà Trần Thị Sang làm chủ, ông Ngô Văn Cu (SN 1977, cùng trú tại tổ dân phố Kim Giao, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 29/9/2026 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa. Khoảng 20h30 ngày 6/11, tàu bị mắc cạn tại khu vực đảo Đá Lát, đặc khu Trường Sa, cách Đông Nam vịnh Cam Ranh khoảng 242 hải lý. Đến 10h10 ngày 7/11, tàu chuyên dụng lai kéo của đảo Đá Lát phối hợp với tàu cá BĐ 97434 TS tổ chức lai dắt, đưa tàu gặp nạn ra khỏi vị trí mắc cạn. Toàn bộ 11 thuyền viên trên tàu đều an toàn.