Gia Lai tìm kiếm, quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ và di vật

Cụ thể, ngày 25/9, tại khu vực Nghĩa địa nhân dân thuộc phường Quy Nhơn Nam, Đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức tìm kiếm và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ. Di vật được tìm thấy cùng hài cốt là một tấm tăng bộ đội màu xanh.

Thông tin về vị trí này được ông Phan Văn Sơn (sinh năm 1949, trú tại tổ 9, khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam) cung cấp. Theo ông Sơn, tháng 5/2022, trong lúc cùng một số người dân đào huyệt tại Nghĩa địa nhân dân tổ 5, khu phố 16, ông phát hiện một số đoạn xương cùng một tấm tăng bộ đội.

Ngày 18/9, khi biết Đội K52 đang tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, ông Sơn cung cấp thông tin về vị trí phát hiện các dấu tích trên. Đội K52 sau đó phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Nam xác minh, thu thập thêm thông tin và tổ chức tìm kiếm, đến ngày 25/9 phát hiện và quy tập được hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, ngày 24/9, tại làng Sơr, xã Ia Boòng, Đội K52 quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này từ ngày 3/8 đến nay lên 18.

Cũng trong ngày 24/9, tại thôn Bình Tân, xã Bình Hiệp, Đội K52 quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ. Hài cốt gồm xương ống và một số phần xương đã bị mủn; các di vật được tìm thấy kèm theo gồm tăng, mảnh vải dù và kẹp tóc.

Ngày 18/9, tại thôn Thuận Truyền, xã Bình Hiệp, Đội K52 cũng đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ sau khi được quy tập đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh và hoàn thiện các thủ tục liên quan. Đội K52 và các lực lượng chức năng tiếp tục thu thập thông tin từ nhân chứng, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những khu vực được xác định có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính liệt sĩ.