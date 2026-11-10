Gia Lai: Tìm kiếm người đàn ông nghi mất tích khi đi thả lưới trên sông

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng tối 10/11, bà Nguyễn Thị Thống, Chủ tịch UBND xã Tây Sơn xác nhận, địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm anh Đ.M.H (SN 1994, trú thôn Bình Nghi), nghi mất tích khi đi thả lưới trên sông Côn.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trên sông Côn (ảnh: TSHT)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, người dân phát hiện phương tiện của anh H để trên bờ sông nhưng không thấy người. Trước đó, một số người dân trong khu vực cho biết đã nhìn thấy anh Hiếu đi thả lưới tại khu vực này.

Nghi có người gặp nạn, người dân đã nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương. Tiếp nhận tin báo, UBND xã Tây Sơn phối hợp với lực lượng công an, quân sự và phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm.

Tuy nhiên, nước từ thượng nguồn đổ về lớn, khiến mực nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh, phạm vi tìm kiếm rộng, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.

Đến tối cùng ngày, tung tích anh H vẫn chưa được xác định. Do trời tối, thời tiết có mưa, mực nước sông tiếp tục dâng cao, tiềm ẩn nguy hiểm cho lực lượng tham gia tìm kiếm, chính quyền địa phương quyết định tạm dừng hoạt động cứu hộ để đảm bảo an toàn.

Dự kiến, công tác tìm kiếm sẽ được tiếp tục vào sáng 11/11. Chính quyền địa phương đang theo dõi diễn biến mực nước, tình hình thời tiết để triển khai các phương án tìm kiếm phù hợp, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia.