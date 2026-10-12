Gia Lai tìm hướng chuyển đổi cho hàng nghìn ha cao su kém phát triển

Cây cao su. (Ảnh minh họa: Nhật Bình/TTXVN)

Tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chuyển đổi hàng nghìn hécta diện tích cao su chết, kém phát triển sang các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông- lâm kết hợp.

Trước đó, ngày 9/10, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai ban hành Thông báo số 594/TB-STC về tiêu chí, định hướng đề xuất dự án đầu tư trên diện tích cao su chết, kém phát triển trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Gia Lai định hướng khai thác hiệu quả quỹ đất cao su kém phát triển thông qua các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông - lâm kết hợp. Các dự án được lựa chọn phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả kinh tế và phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Khoảng 9.060,88 ha được đề xuất thực hiện các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông, lâm kết hợp; khoảng 1.100,59 ha được đề xuất phát triển nông nghiệp ngắn ngày; khoảng 220,98 ha dự kiến thực hiện dự án trang trại chăn nuôi lợn và 57,12 ha có khả năng phát triển năng lượng.

Ngoài ra, tỉnh còn rà soát 764,10 ha đất đã thu hồi, giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai quản lý và khoảng 1.490,17 ha đất xen kẹp. Sở Tài chính cũng đã ra thông báo về tiêu chí, định hướng đề xuất dự án đầu tư trên diện tích cao su chết, kém phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai gửi các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm.

Theo định hướng thu hút đầu tư của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, địa phương tập trung vào hai nhóm mô hình chính là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông, lâm kết hợp.

Đối với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tỉnh ưu tiên hình thành các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ tiên tiến, gắn sản xuất với sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Các loại cây trồng được định hướng gồm chuối, dứa, cây ăn quả, cây dược liệu và cây nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Gia Lai ưu tiên các dự án hình thành vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ tiên tiến, gắn sản xuất với sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Những loại cây trồng được định hướng phát triển gồm chuối, dứa, cây ăn quả, cây dược liệu và các loại cây nguyên liệu phục vụ chế biến. Việc lựa chọn cây trồng phải phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, đồng thời có khả năng hình thành vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu.

Tỉnh ưu tiên các dự án nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến, trồng cây ăn quả và dược liệu xuất khẩu, cùng mô hình nông - lâm kết hợp kết hợp chăn nuôi trên quy mô đề xuất khoảng 10.439,57 ha (hơn 8.392 ha dành cho nông nghiệp công nghệ cao).

Về tiêu chuẩn đối với nhà đầu tư, tỉnh yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư, có kinh nghiệm và thị trường tiêu thụ rõ ràng, đồng thời cam kết hoàn thiện thủ tục pháp lý trong tối đa 30 ngày.

Về mốc tiến độ cụ thể, tỉnh yêu cầu hoàn thiện hồ sơ nộp qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai trong tháng 10/2026. Đồng thời cam kết khởi công dự án trong năm 2026 và hoàn thành đưa vào hoạt động trong không quá 24 tháng.

Sau thời hạn này, nếu doanh nghiệp không đề xuất dự án hoặc dự án không đáp ứng các tiêu chí, điều kiện đặt ra, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan rà soát, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét xử lý diện tích đất theo quy định./.