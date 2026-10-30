Gia Lai tìm động lực mới từ bất động sản du lịch

Khơi thông pháp lý, đón nhu cầu lưu trú

Ngày 30/10, tại Quy Nhơn, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Tập đoàn FLC và Báo Xây dựng tổ chức hội thảo “Bất động sản du lịch trong chu kỳ mới: Từ hành lang pháp lý đến giá trị khai thác”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga - Tổng biên tập Báo Xây dựng phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hồng Nga - Tổng biên tập Báo Xây dựng, nhận định bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng có tiềm năng phát triển lớn, gắn bó mật thiết với du lịch, dịch vụ, hạ tầng giao thông và kinh tế địa phương.

Việc lựa chọn Gia Lai tổ chức hội thảo gắn với cơ hội phát triển của địa phương khi không gian du lịch kết nối biển Quy Nhơn với cao nguyên Pleiku. Cùng định hướng nâng cấp giao thông và mở rộng thị trường khách, sự kết nối này tạo điều kiện khai thác tốt hơn lợi thế điểm đến, thu hút đầu tư vào du lịch, nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, để doanh nghiệp triển khai dự án và nhà đầu tư yên tâm tham gia thị trường, hành lang pháp lý vẫn là vấn đề cần được hoàn thiện đồng bộ.

Theo ông Chử Văn Hải - đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, bất động sản du lịch chịu sự điều chỉnh của năm nhóm pháp luật, gồm đầu tư, đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản và du lịch.

Ông Chử Văn Hải - đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chia sẻ thông tin.

Các quy định liên quan trải rộng từ thủ tục đầu tư, sử dụng đất, xây dựng công trình đến điều kiện kinh doanh, hợp đồng và hoạt động lưu trú. Vì vậy, sự thống nhất giữa các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình triển khai, khai thác dự án.

Ông Hải đề xuất tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm tính đồng bộ giữa các luật liên quan, qua đó tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, kinh doanh, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và khách hàng.

Ở góc độ nhu cầu, TS Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cho rằng phân khúc căn hộ du lịch còn dư địa phát triển.

Theo số liệu ông Đính đưa ra tại hội thảo, cả nước hiện có 146.438 sản phẩm căn hộ du lịch, đáp ứng nhu cầu lưu trú ngắn ngày của gần 70 triệu khách mỗi năm. Ông đánh giá nguồn cung này vẫn chưa đáp ứng một nửa nhu cầu phát sinh thực tế.

TS Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, phát biểu tại hội thảo.

Nhìn đến năm 2030, ông Đính kỳ vọng tăng trưởng kinh tế, sự cải thiện của hạ tầng và kết nối vùng sẽ hỗ trợ lượng khách nội địa, quốc tế gia tăng, tạo thêm nhu cầu cho sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng.

Ông dự báo thị trường chuyển nhượng căn hộ du lịch, shophouse và villa có thể phục hồi vào năm 2028, khi kinh tế du lịch tăng trưởng mạnh. Để hỗ trợ quá trình này, ông kiến nghị đẩy nhanh đầu tư hạ tầng kết nối vùng, nâng cao chất lượng các vùng kinh tế và tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh bất động sản du lịch.

Gia Lai đặt trọng tâm vào hiệu quả vận hành

Tại Gia Lai, dư địa đầu tư được nhìn nhận cùng yêu cầu nâng cao chất lượng dự án. Theo ông Lê Đăng Tuấn - Phó giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai, khu vực phía Đông tỉnh hiện có hơn 15 dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng đã và đang triển khai, dự kiến cung cấp hơn 9.000 căn hộ du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng.

Ông Lê Đăng Tuấn - Phó giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai chia sẻ thông tin.

Ông Tuấn cho rằng thị trường cần tập trung chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang giá trị khai thác thực tế, từ phát triển dự án riêng lẻ sang hệ sinh thái du lịch đồng bộ, đồng thời gắn việc khai thác tài nguyên với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Theo ông, phát triển bất động sản du lịch trong chu kỳ mới cần hướng tới những điểm đến có giá trị, có bản sắc. Việc mở rộng nguồn cung phải đi cùng khả năng tổ chức kinh doanh, kết nối điểm đến và phát triển sản phẩm du lịch.

“Đối với Gia Lai, đây vừa là cơ hội để chuyển hóa lợi thế biển và cao nguyên thành động lực tăng trưởng mới, vừa là trách nhiệm gìn giữ tài nguyên, cảnh quan và những giá trị văn hóa cho các thế hệ mai sau”, ông Tuấn nói.

Sở Xây dựng Gia Lai kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, tạo điều kiện để địa phương và doanh nghiệp triển khai dự án.

Đánh giá về triển vọng của tỉnh Gia Lai, TS Trần Du Lịch cho biết tỉnh này đang định hướng phát triển du lịch dài hạn, xác định đây là một trong năm trụ cột phát triển. Tiềm năng chỉ trở thành giá trị thực tế khi có quy hoạch phù hợp, hạ tầng đồng bộ, chính sách minh bạch và nhà đầu tư đủ năng lực.

Theo ông Lịch, nhà đầu tư cũng cần thay đổi tư duy kinh doanh. Dẫn trường hợp khu vực FLC Quy Nhơn, ông cho rằng đầu tư bất động sản du lịch phải gắn với năng lực quản trị, khai thác và sự tham gia vào hệ sinh thái du lịch. Hiệu quả vận hành là cơ sở để nâng cao giá trị dự án.

TS Trần Du Lịch phát biểu.

Từ đó, ông đề xuất Gia Lai xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch gắn với quy hoạch bất động sản du lịch, hình thành hành lang kết nối từ biển lên Tây Nguyên. Các khu du lịch cần được định hướng phát triển theo mô hình du lịch xanh ngay từ đầu. Tỉnh cũng cần chủ động thu hút nhà đầu tư chiến lược có năng lực và tầm nhìn dài hạn.

Cùng với việc thống nhất, đơn giản hóa thủ tục hành chính, TS Trần Du Lịch kiến nghị xây dựng hệ thống giám sát thị trường, đánh giá giá trị kinh tế thực và kiểm soát hoạt động đầu cơ. Đây là những yêu cầu để bất động sản du lịch phát triển gắn với nhu cầu lưu trú và hiệu quả kinh doanh, khai thác tốt hơn lợi thế biển, cao nguyên của Gia Lai.