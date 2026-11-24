Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Về phía đoàn đại biểu vùng Normandie có ông Marc Lecerf - Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Pháp ngữ (AFS), Phó Chủ tịch Cộng đồng đô thị Caen la mer, Thị trưởng Fleury-sur-Orne; ông Emmanuel Renard - Chủ tịch Caen Normandie Métropole, Phó Chủ tịch Caen la mer cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục, môi trường, công nghệ và năng lượng.

Buổi làm việc được kết nối trực tuyến với Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và các doanh nghiệp tại Pháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhắc lại chuyến công tác của đoàn đại biểu Gia Lai đến Caen và Fleury-sur-Orne vào tháng 9 vừa qua, đồng thời bày tỏ cảm ơn trước sự đón tiếp chu đáo của các đối tác Pháp.

Trên cơ sở những kết quả trao đổi, khảo sát, tỉnh mong muốn tiếp tục cụ thể hóa các nội dung hợp tác, gắn với nhu cầu thực tiễn và tiềm năng của mỗi địa phương. Trong đó, tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm đến đề xuất tận dụng vỏ sò thu gom ở vùng ven biển để nghiên cứu cải tạo đất chua tại các vùng trồng cà phê.

UBND tỉnh Gia Lai ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Caen la Mer Normandie và Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, các nhà khoa học và doanh nghiệp hai bên cần phối hợp đánh giá hiệu quả cải tạo đất, độ an toàn cũng như chi phí xử lý. Bên cạnh đó, Gia Lai mong muốn hợp tác với các đối tác Pháp trong quản lý vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất năng lượng sinh học, ứng dụng dữ liệu vệ tinh để theo dõi và cảnh báo sớm rủi ro khí hậu.

Trong lĩnh vực giáo dục và khoa học, tỉnh kỳ vọng mở rộng cơ hội trao đổi giảng viên, sinh viên, hợp tác đào tạo và nghiên cứu giữa các cơ sở giáo dục hai bên. Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Quang Trung và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) được xác định là những địa chỉ có tiềm năng kết nối, triển khai các chương trình hợp tác.

Trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, các bên hướng đến kết nối nhà đầu tư, tìm kiếm nguồn tài chính cho các dự án chiến lược, ứng dụng công nghệ blockchain trong truy xuất nguồn gốc hàng hóa và hỗ trợ xuất khẩu.

Ông Marc Lecerf - Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Pháp ngữ (AFS), Phó Chủ tịch Cộng đồng đô thị Caen la mer, Thị trưởng Fleury-sur-Orne chia sẻ những định hướng hợp tác tại buổi làm việc. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Ở lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, hai bên thống nhất phối hợp hướng dẫn môn đi bộ dưới nước ven biển tại Quy Nhơn, đồng thời tăng cường giao lưu, giới thiệu những nét đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định, văn hóa Champa và văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến bạn bè Pháp.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm của chính quyền tỉnh Gia Lai, kinh nghiệm quản trị, năng lực công nghệ của các đối tác vùng Normandie và sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, các thỏa thuận hợp tác sẽ sớm được cụ thể hóa thành những chương trình, dự án thiết thực.

Tỉnh Gia Lai cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư để các đối tác triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất.

Đánh giá về triển vọng hợp tác giữa hai địa phương, ông Romain Busuttil - Phó Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam ghi nhận những nỗ lực chủ động của tỉnh Gia Lai và vùng Normandie.

Theo ông, việc hai bên trao đổi, ký kết các văn bản hợp tác lần này cho thấy quan hệ Việt Nam - Pháp không chỉ được thúc đẩy ở cấp quốc gia mà còn ngày càng phát triển sâu rộng thông qua hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục.

Đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kết nối để các nội dung hợp tác được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (giữa); ông Marc Lecerf - Chủ tịch AFS (trái) và ông Emmanuel Renard, Chủ tịch Caen Normandie Métropole (phải) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Về phía đối tác Pháp, ông Marc Lecerf cho biết chuyến thăm lần này nhằm tiếp nối các hoạt động đã được hai bên khởi động trong những tháng qua, đồng thời cụ thể hóa tinh thần hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. Các văn bản ghi nhớ được trao tại buổi làm việc sẽ tạo cơ sở để các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương tiếp tục triển khai những dự án có tính thực tiễn.

Ông Marc Lecerf khẳng định, phía Pháp luôn sẵn sàng phát huy kinh nghiệm, năng lực trong những lĩnh vực thuộc thế mạnh của mình, nhất là quản lý và xử lý nước, giáo dục đại học, phát triển kinh tế, xử lý chất thải và kinh tế tuần hoàn.

Trong đó, việc biến chất thải thành nguồn tài nguyên có ích, giảm phát thải carbon và cải thiện chất lượng môi trường sống là những vấn đề được các đối tác Pháp đặc biệt quan tâm. Các doanh nghiệp đồng hành cũng sẵn sàng tham gia nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của Gia Lai.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đề nghị các bên lựa chọn những nội dung có tính khả thi để ưu tiên triển khai. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Gia Lai hiểu rõ nhu cầu phát triển của địa phương và sẵn sàng kết nối các đối tác Normandie với doanh nghiệp, nhà trường, người sản xuất trong tỉnh. Ngược lại, các đối tác Normandie có thể đóng góp kinh nghiệm, công nghệ và hỗ trợ kết nối thị trường Pháp”.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng việc ký kết Biên bản hợp tác giữa UBND tỉnh và các đối tác Pháp. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Đồng chí Thái Đại Ngọc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính làm đầu mối, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan tổng hợp và theo dõi tiến độ từng nội dung hợp tác, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng chí mong muốn các đối tác Normandie tiếp tục duy trì kết nối trực tiếp với các đơn vị của tỉnh, để những cam kết hôm nay sớm được chuyển hóa thành kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai địa phương.

Lãnh đạo tỉnh trao thư bày tỏ ý định hợp tác và thoả thuận hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và vùng Normandie (Pháp). Ảnh: Huỳnh Vỹ

Tại buổi làm việc, tỉnh Gia Lai và các đối tác vùng Normandie đã tiến hành ký kết 18 văn bản hợp tác, gồm 13 biên bản ghi nhớ, 4 thư bày tỏ ý định hợp tác và 1 thỏa thuận hợp tác. Nội dung tập trung vào những lĩnh vực có nhiều tiềm năng như đầu tư, thương mại, nông nghiệp, môi trường, giáo dục, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao và du lịch...

Đáng chú ý, UBND tỉnh Gia Lai đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Caen la Mer Normandie và Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thể thao, khoa học và công nghệ, giáo dục, môi trường và du lịch.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu vùng Normandie (Cộng hòa Pháp) đã đến tham quan, làm việc với Trường Đại học Quang Trung, Công ty TNHH Trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn và Trường Đại học Quy Nhơn. Đoàn đã tìm hiểu về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và định hướng phát triển trong thời gian tới. Hai bên cũng trao đổi về tiềm năng kết nối, hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo. Đây là những lĩnh vực đang được tỉnh Gia Lai quan tâm thúc đẩy, nhất là trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ các ngành công nghệ chiến lược.