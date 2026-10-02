Gia Lai thúc đẩy quan hệ hợp tác với TP. Darwin

Tiếp đoàn công tác tỉnh Gia Lai tại Trung tâm hành chính TP. Darwin, Thị trưởng Peter Styles cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn đã giới thiệu về tiềm năng, định hướng phát triển của thành phố và trao đổi về quan hệ hợp tác quốc tế.

Là thủ phủ của vùng lãnh thổ Bắc Australia, Darwin có lợi thế về cảng biển, hàng không và vị trí gần châu Á. Kinh tế thành phố phát triển đa dạng, với các lĩnh vực dịch vụ, xây dựng, du lịch, khai khoáng, nông nghiệp nhiệt đới và kinh tế biển. Đây cũng là những lĩnh vực có thể mở ra cơ hội kết nối với Gia Lai.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trao đổi với chính quyền thành phố Darwin tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Australia phát triển tích cực, tạo nền tảng để thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương 2 nước.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai có không gian phát triển rộng lớn, kết nối cao nguyên với đồng bằng, duyên hải và các tuyến giao thông quốc tế; có nhiều lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, kinh tế biển và du lịch.

Trên tinh thần thiết thực, phù hợp với điều kiện và thế mạnh của mỗi bên, Bí thư Tỉnh ủy đề xuất 4 hướng hợp tác trọng tâm gồm: thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Gia Lai với Darwin; tăng cường hợp tác giáo dục, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực; đồng thời thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Trước mắt, hai bên thống nhất duy trì đầu mối liên lạc, lựa chọn một số hoạt động ưu tiên và tiếp tục trao đổi để xây dựng khuôn khổ hợp tác phù hợp. Đây được xem là bước khởi đầu để 2 địa phương từng bước cụ thể hóa quan hệ bằng những chương trình thiết thực.

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, hai bên hướng tới tăng cường giao lưu cộng đồng, trao đổi văn hóa, phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Tỉnh cũng đề xuất nghiên cứu các chuyến bay charter từ Darwin đến Gia Lai sau khi Cảng hàng không Phù Cát hoàn thành nâng cấp đường băng, tạo điều kiện đón các chuyến bay quốc tế.

Về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, Gia Lai mong muốn chính quyền Darwin hỗ trợ kết nối các cơ sở giáo dục, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp, trong đó có Đại học Charles Darwin, mở rộng cơ hội đào tạo, nghiên cứu, nâng cao kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực.

Một trong những nội dung được Bí thư Tỉnh ủy quan tâm là tăng cường kết nối doanh nghiệp 2 địa phương, nhất là trong nông nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ doanh nghiệp Gia Lai tiếp cận thị trường Australia, tham gia chuỗi cung ứng; đồng thời mở rộng hợp tác về cảng biển, logistics và vận chuyển hàng hóa.

Thị trưởng TP. Darwin Peter Styles trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Thị trưởng TP. Darwin Peter Styles bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác tỉnh Gia Lai và cho rằng những lĩnh vực được hai bên trao đổi có nhiều tiềm năng hợp tác.

Chính quyền Darwin cam kết tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp 2 địa phương tìm hiểu thị trường, chia sẻ thông tin và tìm kiếm đối tác phù hợp. Darwin cũng sẵn sàng hỗ trợ Đoàn công tác Gia Lai kết nối với các cơ quan, trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức tại Darwin và Bắc Australia.

Thị trưởng TP. Darwin Peter Styles (bên phải) trao quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc. Ảnh: Ngọc Luận

Theo Thị trưởng Peter Styles, quan hệ giữa 2 địa phương cần có thời gian để xây dựng và quan trọng là phải được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực.

Vì vậy, việc xác định đầu mối liên hệ và các lĩnh vực ưu tiên ngay từ sau cuộc gặp sẽ là bước khởi đầu quan trọng, mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Gia Lai và Darwin trong thời gian tới.

Cùng ngày, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã đến thăm, làm việc với Cảng Darwin nhằm tìm hiểu năng lực khai thác, phát triển nguồn hàng, dịch vụ logistics và trao đổi khả năng kết nối với Bến cảng Phù Mỹ. Tại buổi làm việc, đại diện Cảng Darwin giới thiệu về vị trí, cơ sở hạ tầng, năng lực khai thác và hệ thống kết nối vận tải của cảng. Nằm ở cửa ngõ phía Bắc Australia, gần các thị trường châu Á, Cảng Darwin có hệ thống kết nối đường bộ và đường sắt với các khu vực nội địa Australia. Trao đổi với đại diện Cảng Darwin, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho biết, tỉnh đang từng bước phát triển chuỗi logistics kết nối vùng nguyên liệu, khu công nghiệp với hệ thống cảng biển và cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế. Đáng chú ý, Gia Lai đang chuẩn bị đầu tư Bến cảng Phù Mỹ - cảng nước sâu có khả năng tiếp nhận tàu trên 150.000 tấn, định hướng phát triển gắn với khu công nghiệp, trung tâm gom hàng, kho lạnh, dịch vụ logistics. Đây là cơ sở để tỉnh tìm hiểu kinh nghiệm của Cảng Darwin trong tổ chức khai thác, phát triển nguồn hàng và kết nối doanh nghiệp, hãng tàu với thị trường. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các bên tiếp tục trao đổi về nguồn hàng 2 chiều, nhu cầu thị trường, yêu cầu kỹ thuật, kiểm dịch, chuỗi lạnh, container, thời gian và chi phí vận chuyển; qua đó đánh giá khả năng hình thành các kết nối thương mại phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bên trái) trao quà lưu niệm cho đại diện Cảng Darwin. Ảnh: Ngọc Luận

Bên cạnh kết nối hàng hóa, quan tâm trao đổi kinh nghiệm về vận hành cảng và tổ chức chuỗi cung ứng; trong đó có kết nối dữ liệu giữa chủ hàng, cảng, hãng tàu và doanh nghiệp logistics, giảm thời gian lưu kho, trung chuyển, tổn thất sau thu hoạch; sử dụng năng lượng hiệu quả và bảo đảm an toàn, môi trường.