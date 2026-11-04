Gia Lai thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo động lực phát triển mới

Ngày 4/11, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp thứ 3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chủ trì phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh thời gian qua được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Tính đến tháng 10/2026, tỉnh đã hoàn thành 172/175 nhiệm vụ Trung ương giao có thời hạn, đạt 98,28%; 3 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai trong thời hạn quy định.

Đối với các nhiệm vụ, chỉ tiêu của tỉnh, các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện 341 nhiệm vụ và 151 chỉ tiêu. Đến tháng 10/2026, đã hoàn thành 170 nhiệm vụ, đạt 49,85%; 168 nhiệm vụ đang triển khai đúng tiến độ. Trong tổng số 151 chỉ tiêu, có 72 chỉ tiêu hoàn thành, đạt 47,68%.

Một trong những điểm sáng là chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 853.358 hồ sơ, trong đó có 828.853 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 96,16%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,71%, trả kết quả điện tử đạt 92,98%. Đáng chú ý, tỉnh đã cắt giảm thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ đối với 1.713 thủ tục hành chính, mức cắt giảm bình quân 55,15%.

Việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu từng bước phát huy hiệu quả, với khoảng 18,47 triệu lượt xác thực, khai thác dữ liệu tự động qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Có 711 trường dữ liệu được tự động điền thay cho việc kê khai trong một số quy trình. Đến nay, 7 cơ sở dữ liệu đã hoàn thành kết nối, tích hợp vào Kho dữ liệu số của tỉnh; 16 cơ sở dữ liệu đang tiếp tục triển khai kết nối trong quý IV/2026.

Đáng chú ý, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Trợ lý ảo AI dùng chung toàn tỉnh được triển khai tại 100% sở, ban, ngành và 135 xã, phường, phục vụ hơn 50.000 lượt hỏi đáp mỗi tháng.

Ứng dụng AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ đất đai đã được triển khai tại 135/135 xã, phường, góp phần nâng tỷ lệ hồ sơ đất đai được giải quyết trước và đúng hạn từ 85% trong quý I/2026 lên 91,5% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 10/2026.

Tại văn phòng UBND tỉnh, AI được ứng dụng hỗ trợ phân loại, chuyển khoảng 500 văn bản mỗi ngày, với tỷ lệ văn bản được hỗ trợ chuyển tự động đạt 87%. Thời gian xử lý được rút ngắn từ 14 giờ xuống còn 3-4 giờ mỗi ngày. Trong khi đó, hệ thống đánh giá KPI cấp tỉnh sau 3 tháng triển khai ghi nhận 6.351 lượt xử lý, ước tính tiết kiệm 3.176 giờ làm việc.

Đối với mô hình "Xã hạt nhân về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" tại xã Tây Sơn, đến nay đã hoàn thành 8/10 chỉ tiêu và 29/37 nhiệm vụ, đạt 78,38%. Mô hình bước đầu tạo chuyển biến trên các lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đổi mới sáng tạo, tạo cơ sở thực tiễn để nghiên cứu nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, nhất là tiến độ giải ngân nguồn vốn dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn thấp.

Năm 2026, tổng dự toán, kế hoạch vốn được giao là 564,166 tỷ đồng, nhưng đến ngày 28/10 mới giải ngân 132,095 tỷ đồng, đạt 23,41%. Công tác xây dựng, kết nối và khai thác dữ liệu cũng còn những bất cập; chất lượng dữ liệu tại một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa đồng đều, việc chuẩn hóa, làm sạch, kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu chưa thực sự đồng bộ.

Quang cảnh phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI trong hoạt động quản lý, điều hành; khai thác hiệu quả dữ liệu số đã được xây dựng, từng bước giảm văn bản giấy, nâng cao chất lượng và hiệu quả xử lý công việc.

Tỉnh tiếp tục duy trì giao ban định kỳ để rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ, gắn kết quả với đánh giá KPI hằng tháng đối với cán bộ, công chức và tổ chức. Đồng thời, rà soát, cập nhật các đề án lớn về STEM, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phòng thí nghiệm dùng chung và các lĩnh vực trọng điểm, bảo đảm phù hợp với tốc độ phát triển của khoa học, công nghệ.

Đặc biệt, Gia Lai định hướng đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng robot, thiết bị bay không người lái (UAV) trong sản xuất, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi phương thức sản xuất, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động. Các đề án về STEM, số hóa dữ liệu sức khỏe nhân dân và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế cũng cần được tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tạo ra sản phẩm và hiệu quả cụ thể.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh yêu cầu đổi mới thực chất phương thức tổ chức thực hiện, chuyển từ tư duy hoàn thành nhiệm vụ sang tạo ra kết quả. Theo đó, nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm cụ thể được đưa vào vận hành, nghiệm thu hoặc có văn bản chính thức ban hành; lấy hiệu quả ứng dụng và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm căn cứ đánh giá.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành tập trung hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao chất lượng dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; khẩn trương hoàn thiện phương án bảo vệ đối với 132 hệ thống thông tin còn lại trong quý IV/2026. Trung tâm điều hành thông minh và Kho dữ liệu số dùng chung phải sớm đi vào hoạt động thực chất; việc tích hợp 16 cơ sở dữ liệu chuyên ngành cần hoàn thành theo kế hoạch.

Cùng với đó, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí đã được cấp, ưu tiên những đề án có khả năng triển khai và tạo sản phẩm cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đánh giá cán bộ và trách nhiệm của người đứng đầu.

Tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thống nhất chủ trương triển khai Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ robot, tự động hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035; giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, phát huy vai trò đổi mới sáng tạo và khai thác hiệu quả dữ liệu số được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Gia Lai nâng cao năng lực quản trị, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.