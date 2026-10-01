Gia Lai thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư với Australia

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai gặp gỡ, giao lưu với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia. Ảnh: NGỌC LUẬN

Ngày 30-9, trong chuyến xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Australia, ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia.

Tại buổi làm việc, tỉnh Gia Lai giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng nâng năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, gắn vùng nguyên liệu với chế biến, phân phối và xuất khẩu.

Tỉnh mong muốn Hội đồng hành trên 4 hướng: kết nối thông tin, đối tác; hỗ trợ doanh nghiệp nâng chuẩn hàng hóa, phương thức kinh doanh; kết nối đầu tư, đổi mới sáng tạo; quảng bá du lịch, kết nối nguồn nhân lực, chuyên gia và trí thức người Việt tại Australia.

Ông Thái Đại Ngọc đề nghị chuyển các kết nối thành những việc làm cụ thể, duy trì đầu mối thường xuyên và lựa chọn một số sản phẩm, dự án để triển khai hợp tác.

Các lĩnh vực tỉnh đề nghị tập trung hợp tác gồm hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics, năng lượng xanh, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Tỉnh cũng mong muốn mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP, nhất là cà phê Gia Lai, và thúc đẩy du lịch.

Gia Lai định hướng thành lập Ban liên lạc người Gia Lai tại Australia để kết nối thị trường, đầu tư, giới thiệu hình ảnh và quảng bá sản phẩm của tỉnh.

Đại diện doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ đầu tư. Ảnh: NGỌC LUẬN

Dịp này, Sở Tài chính Gia Lai và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia ký biên bản làm việc. Công ty CP Vĩnh Phát BG Group và đối tác Australia ký các biên bản ghi nhớ đầu tư (MOU).