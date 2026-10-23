Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

Chương trình làm việc nằm trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa trái) trao đổi với ông Naohide Hayakawa. Ảnh: Ngọc Luận

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có ông Naohide Hayakawa - Thị trưởng TP. Ashikaga.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cảm ơn lãnh đạo TP. Ashikaga đã quan tâm, phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác với Gia Lai, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và kết nối nguồn nhân lực.

Quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương được hình thành từ bản ghi nhớ ký ngày 11-11-2024 giữa TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây và TP. Ashikaga. Ngày 27-10-2025, tỉnh Gia Lai và TP. Ashikaga tiếp tục ký bản ghi nhớ hợp tác mới, tạo cơ sở mở rộng các lĩnh vực phối hợp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Thời gian qua, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động kết nối giáo dục và việc làm. Trong tháng 9-2026, đoàn đại biểu TP. Ashikaga cùng các doanh nghiệp Nhật Bản đã đến làm việc tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn; đồng thời, phối hợp với JETRO tổ chức chương trình giới thiệu doanh nghiệp, cơ hội việc làm tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Tại buổi làm việc, tỉnh Gia Lai đề nghị TP. Ashikaga tăng cường phối hợp trong đào tạo nghề, dạy tiếng Nhật và đưa người lao động sang làm việc tại Nhật Bản.

Trong đó, phía Ashikaga cung cấp thông tin cụ thể về nhu cầu tuyển dụng, ngành nghề và tiêu chuẩn lao động của các doanh nghiệp để tỉnh phối hợp với các cơ sở giáo dục, đào tạo xây dựng chương trình phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tế. Hai bên cũng hướng đến mở rộng cơ hội thực tập, học tập và việc làm cho sinh viên, người lao động địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Về xúc tiến đầu tư, thương mại, tỉnh Gia Lai mong muốn 2 địa phương phối hợp tổ chức các hội nghị kết nối doanh nghiệp theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, tạo điều kiện để doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu rõ hơn về tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của Gia Lai sau sáp nhập.

Đồng thời, tăng cường kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao.

Trong lĩnh vực du lịch, hai bên cần đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm du lịch kết hợp trải nghiệm thiên nhiên, du lịch biển, văn hóa Tây Nguyên; kết nối doanh nghiệp lữ hành, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển thị trường khách du lịch giữa 2 địa phương, nhất là khi Gia Lai mở các chuyến bay charter quốc tế.

Thị trưởng TP. Ashikaga Naohide Hayakawa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng đề nghị hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, giáo dục và thanh thiếu niên; qua đó tăng cường sự hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị.

Để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, tỉnh Gia Lai đề nghị hai bên lựa chọn những nhiệm vụ ưu tiên trong năm 2027, xác định rõ đơn vị đầu mối, lộ trình và kết quả dự kiến.

Thị trưởng TP. Ashikaga Naohide Hayakawa bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác tỉnh Gia Lai và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bên trái) và ông Naohide Hayakawa - Thị trưởng TP. Ashikaga trao nhau quà lưu niệm. Ảnh: Ngọc Luận

Trên cơ sở bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết, TP. Ashikaga mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi với tỉnh Gia Lai, nhất là trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực.

Nhật Bản đang có nhu cầu tuyển dụng lao động ở nhiều ngành nghề, trong khi Gia Lai có các cơ sở đào tạo và nguồn nhân lực trẻ có tiềm năng.

Vì vậy, Ashikaga mong muốn tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với nhà trường, giúp người lao động được chuẩn bị tốt về tiếng Nhật, kỹ năng chuyên môn và tác phong làm việc trước khi sang Nhật Bản.

Bà Nguyễn Thị Bích Hoa - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam tặng quà lưu niệm cho chính quyền TP. Ashikaga. Ảnh: Ngọc Luận

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Gia Lai để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động phỏng vấn, tư vấn việc làm và hỗ trợ người lao động trong quá trình tiếp cận cơ hội làm việc tại Nhật Bản.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm với Thị trưởng Naohide Hayakawa và cán bộ, nhân viên chính quyền TP. Ashikaga. Ảnh: Ngọc Luận

Bên cạnh nhân lực, TP. Ashikaga cũng quan tâm mở rộng hợp tác với Gia Lai trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, đặc biệt là du lịch; sẵn sàng làm cầu nối để các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội hợp tác, từng bước xây dựng những chương trình cụ thể, mang lại lợi ích cho cả hai địa phương.