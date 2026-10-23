Gia Lai thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ bài toán của doanh nghiệp

Đổi mới sáng tạo phải được đo bằng kết quả thực tế

Ngày 23/10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo – Kết nối, thúc đẩy công nghệ chiến lược và chuyển đổi số”. Chương trình có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã nhấn mạnh yêu cầu đổi mới sáng tạo trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của địa phương. Bên cạnh mở rộng sản xuất, thu hút đầu tư và tạo việc làm, tỉnh cần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực chủ yếu của quá trình này, gắn với triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo ông Giang, đổi mới sáng tạo cần bắt đầu từ những vấn đề thực tiễn trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống. Với Gia Lai, việc đưa tri thức, công nghệ và ý tưởng mới vào ứng dụng phải gắn với lợi thế của tỉnh, nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Để đóng góp vào tăng trưởng, hoạt động đổi mới sáng tạo cần thay đổi ngay từ cách tổ chức thực hiện. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu tránh dừng lại ở phong trào, hội thảo hay các bản ghi nhớ hợp tác, lấy số lượng hoạt động làm thước đo chủ yếu. Doanh nghiệp phải được kết nối đúng chuyên gia, công nghệ và nguồn lực; ý tưởng có điều kiện thử nghiệm, kết quả nghiên cứu có cơ hội thương mại hóa.

Từ yêu cầu đó, ông Giang đề nghị các sở, ngành, địa phương chuyển mạnh sang tư duy kiến tạo, đồng hành và phục vụ đổi mới sáng tạo. Những rào cản về thủ tục, thông tin, tiếp cận nguồn lực và môi trường thử nghiệm cần được chủ động tháo gỡ. Chính sách hỗ trợ phải công khai, dễ tiếp cận, đúng nhu cầu và đúng đối tượng.

Việc liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện, trường, chuyên gia và nhà đầu tư cũng cần có cơ chế thường xuyên, đầu mối hỗ trợ rõ ràng. Danh mục nhu cầu công nghệ và bài toán của doanh nghiệp là cơ sở để tổ chức tư vấn, ươm tạo, thử nghiệm và chuyển giao kết quả nghiên cứu.

Ở vị trí trung tâm, doanh nghiệp cần chủ động xác định những vấn đề trong sản xuất, quản trị, logistics, thị trường và chất lượng sản phẩm để đầu tư đổi mới quy trình, công nghệ, ứng dụng dữ liệu và chuyển đổi số.

“Một giải pháp giúp giảm chi phí, tăng năng suất, nâng chất lượng hay mở rộng thị trường có giá trị hơn nhiều so với một mô hình chỉ dừng lại ở trình diễn”, ông Lâm Hải Giang nhấn mạnh.

Cùng với sự chủ động của doanh nghiệp, các viện, trường và nhà khoa học được đề nghị tham gia phát triển, thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Các nhà đầu tư cần đồng hành bằng cả nguồn vốn, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới đối tác và khả năng tiếp cận thị trường.

Không gian giới thiệu công nghệ, sản phẩm mới tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Gia Lai.

Để duy trì hợp tác sau ngày hội, Sở Khoa học và Công nghệ được giao rà soát, phân loại từng nhu cầu, đề xuất, kết nối và thỏa thuận; xác định đơn vị theo dõi, đối tác thực hiện, sản phẩm dự kiến và thời hạn hoàn thành. Sở cần tham mưu lựa chọn một số nhiệm vụ, mô hình có thể triển khai ngay, ưu tiên bài toán của doanh nghiệp và các ngành kinh tế có lợi thế; định kỳ báo cáo kết quả, vướng mắc và sản phẩm được ứng dụng, thương mại hóa.

Ông Giang nhấn mạnh hiệu quả phải được chứng minh bằng kết quả có thể kiểm chứng, từ công nghệ được chuyển giao đến năng suất, chất lượng được cải thiện. UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế trong phạm vi thẩm quyền, xử lý kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà đầu tư, tập trung nguồn lực vào những nhiệm vụ trọng tâm và theo đuổi đến cùng kết quả thực hiện.

Kết nối chính sách, công nghệ và nguồn vốn

Cụ thể hóa định hướng kết nối nguồn lực, tại chương trình khai mạc, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Gia Lai trao thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh (SIHUB) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Gia Lai. Hoạt động này tạo cơ sở để các đơn vị tăng cường phối hợp, mở rộng mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp của tỉnh.

Trao thỏa thuận ghi nhớ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai với Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh (SIHUB).

Trong khuôn khổ ngày hội, hội thảo “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp Gia Lai – Chính sách hỗ trợ, công nghệ chiến lược và chuyển đổi số” tập trung bàn giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận chính sách, ứng dụng công nghệ và huy động nguồn lực phát triển.

Ở nhóm nội dung về công nghệ chiến lược, ông Khổng Quốc Minh - đại diện Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN), giới thiệu các giải pháp thúc đẩy đổi mới và ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp. Ông Lê Quốc Tuấn - đại diện Vụ Khoa học kỹ thuật và công nghệ (Bộ KH&CN), trình bày cơ chế chính sách, định hướng thúc đẩy doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược.

Góc nhìn về năng lực doanh nghiệp và hoạt động hỗ trợ được tiếp nối qua tham luận của ông Đinh Việt Hòa - Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, về phát triển năng lực lãnh đạo tiền khởi nghiệp; cùng phần chia sẻ của bà Đặng Thị Luận - Giám đốc SIHUB, về kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Vấn đề nguồn vốn được đặt ra trong tham luận của bà Phan Thị Bích Nguyệt - nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, với nội dung về vốn mồi và các nguyên tắc thiết kế quỹ đầu tư mạo hiểm tại Gia Lai. Ông Cao Quân Vũ - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Gia Lai, đề cập việc kết nối công nghệ để mở rộng năng lực đổi mới của doanh nghiệp địa phương.

Tiếp nối các tham luận, tọa đàm “Chính sách và nguồn lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo” tạo diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp. Phiên thảo luận do ông Trương Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia, điều phối, tập trung vào khả năng tiếp cận chính sách và các nguồn lực hỗ trợ.

Ông Khổng Quốc Minh - đại diện Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN), giới thiệu các giải pháp thúc đẩy đổi mới và ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp.

Hoạt động kết nối đầu tư được cụ thể hóa qua chương trình “Kết nối đầu tư – Nâng tầm doanh nghiệp”, với phần trình bày gọi vốn của năm dự án, gồm Gốm Heritage Vân Sơn; AIEdu của Công ty TNHH FTES; Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm Vĩnh Phú; PawsTag – Giải pháp định danh toàn diện cho thú cưng và Nghề hoa hạnh phúc.

Các dự án giới thiệu mô hình, sản phẩm, định hướng phát triển và nhu cầu đầu tư, đồng thời trao đổi trực tiếp với nhà đầu tư, chuyên gia. Phần hỏi đáp sau từng lượt trình bày là dịp làm rõ phương án kinh doanh, tiếp nhận tư vấn và tìm kiếm đối tác phù hợp, nối tiếp câu chuyện chính sách, công nghệ buổi sáng bằng nhu cầu phát triển cụ thể của từng dự án.