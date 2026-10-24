Gia Lai thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Đổi mới sáng tạo phải tạo ra giá trị thực chất

Ngày 23/10, tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo năm 2026 với chủ đề "Đổi mới sáng tạo - Kết nối, thúc đẩy công nghệ chiến lược và chuyển đổi số", sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện, trường và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang phát biểu tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Phát biểu tại ngày hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho biết: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng dựa trên tri thức, công nghệ và năng lực sáng tạo, yêu cầu đặt ra đối với tỉnh không chỉ là mở rộng quy mô sản xuất, thu hút đầu tư, tạo việc làm mà quan trọng hơn là nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Do đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành động lực chủ yếu trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo ông Lâm Hải Giang, đổi mới sáng tạo không chỉ là hoạt động của cơ quan quản lý hay doanh nghiệp công nghệ mà cần trở thành phương thức giải quyết các vấn đề thực tiễn trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống. Với Gia Lai, các hoạt động này phải gắn với tiềm năng, lợi thế địa phương và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, người dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo, đồng hành và phục vụ; chủ động tháo gỡ những rào cản về thủ tục, thông tin, tiếp cận nguồn lực và môi trường thử nghiệm. Chính sách hỗ trợ phải được triển khai công khai, minh bạch, đúng nhu cầu, đúng đối tượng và được đánh giá bằng kết quả thực tế.

Nghi thức kích hoạt Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai 2026.

Tỉnh cũng định hướng xây dựng cơ chế liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà đầu tư và các tổ chức trung gian. Qua đó, hình thành các chương trình tư vấn, ươm tạo, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Trong hệ sinh thái này, doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, chủ động xác định những bài toán cần giải quyết trong sản xuất, quản trị, logistics, phát triển thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm để tìm kiếm, ứng dụng giải pháp công nghệ phù hợp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ phát huy vai trò đầu mối điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Sau ngày hội, sở cần rà soát, phân loại các nhu cầu, đề xuất và thỏa thuận hợp tác; xác định rõ đơn vị phụ trách, đối tác thực hiện, sản phẩm dự kiến và thời hạn hoàn thành.

Tỉnh ưu tiên lựa chọn những nhiệm vụ, mô hình có khả năng triển khai ngay, gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và các ngành kinh tế có lợi thế. Hiệu quả đổi mới sáng tạo phải được chứng minh bằng những kết quả có thể kiểm chứng như công nghệ được chuyển giao, sản phẩm được phát triển, mô hình được ứng dụng, doanh nghiệp được hỗ trợ thành công, năng suất và chất lượng được cải thiện.

Các chương trình hỗ trợ vì vậy cần xác định rõ mục tiêu, đối tượng, sản phẩm đầu ra, thời hạn và trách nhiệm, tránh triển khai dàn trải, hình thức.

Kết nối công nghệ với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp

Tại Hội thảo, Tiến sĩ Khổng Quốc Minh, đại diện Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chia sẻ về giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ chiến lược trong doanh nghiệp.

Các chuyên gia trao đổi tại phiên tọa đàm Chính sách và nguồn lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tiến sĩ Khổng Quốc Minh cho hay: Cần hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi nhằm khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ chiến lược, phát triển sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện có.

Theo ông Khổng Quốc Minh, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại địa phương phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời thúc đẩy mô hình hợp tác giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Vai trò của từng chủ thể cần được xác định rõ, từ tài trợ, hỗ trợ, đặt hàng nghiên cứu đến tiếp nhận, ứng dụng và phát triển công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Trong khi đó, ông Cao Quân Vũ, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Gia Lai cho biết: Tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều tiềm năng, cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, doanh nghiệp trên địa bàn vẫn gặp không ít khó khăn trong tiếp cận và ứng dụng công nghệ. Những hạn chế về nhân lực chuyên môn, thiếu nhân sự có khả năng tiếp nhận, vận hành công nghệ và kỹ năng số chưa đồng đều là những rào cản đáng kể.

Bên cạnh đó, trước nhiều giải pháp công nghệ khác nhau, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc lựa chọn phương án phù hợp, thiếu cơ sở kiểm chứng hiệu quả trước khi đầu tư và còn lo ngại về chi phí triển khai.

Từ thực tế này, ông Cao Quân Vũ đề xuất tăng cường kết nối nhu cầu của doanh nghiệp với các giải pháp công nghệ; kết nối doanh nghiệp với chuyên gia và nguồn lực công nghệ; đánh giá khả năng ứng dụng trong điều kiện thực tế, đồng thời mở rộng liên kết giữa các thành phần trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Theo ông, cần tạo được sự kết nối đúng, thúc đẩy ứng dụng thực chất và mang lại giá trị bền vững.

Trao thỏa thuận hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Gia Lai.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026 tổ chức các hội thảo về chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo, công nghệ chiến lược và chuyển đổi số; chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, thảo luận về chính sách và nguồn lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chương trình còn có hoạt động kết nối đầu tư, tạo cơ hội để doanh nghiệp, cá nhân giới thiệu dự án khởi nghiệp và trình bày nhu cầu gọi vốn.

Trong khuôn khổ sự kiện, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai trao thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Gia Lai, góp phần mở rộng mạng lưới kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo.

Thông qua các hoạt động trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối đầu tư, Gia Lai hướng đến tăng cường liên kết giữa các chủ thể trong hệ sinh thái, từng bước đưa ý tưởng, kết quả nghiên cứu và giải pháp công nghệ vào ứng dụng thực tế, tạo giá trị kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.