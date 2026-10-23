Gia Lai thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Lương Tùng)

Phát biểu khai mạc ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho biết, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng dựa trên tri thức, công nghệ và năng lực sáng tạo, tỉnh cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực quan trọng của quá trình này, gắn với triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo ông Giang, đổi mới sáng tạo không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý hay doanh nghiệp công nghệ, mà cần được vận dụng để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống. Các giải pháp công nghệ, ý tưởng mới phải gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương và nhu cầu của doanh nghiệp, người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: Lương Tùng)

Trong khuôn khổ ngày hội, hội thảo “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp Gia Lai-Chính sách hỗ trợ, công nghệ chiến lược và chuyển đổi số” tập trung vào các vấn đề như: ứng dụng công nghệ chiến lược trong doanh nghiệp; cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, phát triển công nghệ; phát triển năng lực lãnh đạo tiền khởi nghiệp và kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Các tham luận do đại diện Cục Đổi mới sáng tạo; Vụ Khoa học kỹ thuật và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia và Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh trình bày, hướng đến việc làm rõ vai trò của chính sách, năng lực quản trị và khả năng tiếp cận công nghệ trong quá trình phát triển doanh nghiệp.

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Lương Tùng)

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất các nguyên tắc thiết kế quỹ đầu tư mạo hiểm tại Gia Lai, từ nguồn vốn mồi đến xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, nội dung kết nối công nghệ cũng được đặt ra nhằm mở rộng năng lực đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp địa phương.

Tại tọa đàm “Chính sách và nguồn lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo”, các đại biểu đã trao đổi ý kiến về những cơ chế hỗ trợ, huy động nguồn lực và tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp với cộng đồng doanh nghiệp.

Trao biên bản ghi nhớ hợp tác về đổi mới sáng tạo giữa các đơn vị. (Ảnh: Lương Tùng)

Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai trao các thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Gia Lai, góp phần thúc đẩy kết nối, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Thời gian tới, tỉnh Gia Lai hướng tới xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có khả năng kết nối doanh nghiệp với chuyên gia, công nghệ và nguồn lực phù hợp; tạo điều kiện thử nghiệm ý tưởng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và nhân rộng những sáng kiến hiệu quả.

Thông qua ngày hội, Gia Lai kỳ vọng tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp. Qua đó, từng bước đưa khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.