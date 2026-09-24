Gia Lai thúc đẩy bình đẳng giới, chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 366/KH-UBND triển khai Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn.

Theo kế hoạch, hằng năm các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân được truyền thông, phổ biến, cập nhật thông tin về pháp luật, chính sách bình đẳng giới thông qua ít nhất 2 hoạt động phù hợp.

100% sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương sẽ xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12 hằng năm.

Gia Lai tăng truyền thông bình đẳng giới đến vùng sâu, vùng xa. Ảnh: Phúc Anh

Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030, nhận thức về bình đẳng giới của các nhóm đối tượng trong cộng đồng tăng từ 10-15% so với năm 2025; 90% cơ quan truyền thông chính thức áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông.

Tỉnh cũng phấn đấu 100% hương ước, quy ước của cộng đồng được thông qua không có nội dung phân biệt đối xử về giới.

Để đạt các mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm từng địa bàn.

Trong đó, các sản phẩm truyền thông được chú trọng biên soạn bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số, sử dụng hình ảnh trực quan, phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán từng vùng.

Các hình thức truyền thông dành cho người khuyết tật, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân vùng khó khăn cũng được đa dạng hóa.

Gia Lai đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các nền tảng mạng xã hội trong truyền thông về bình đẳng giới; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, các cuộc thi, triển lãm và chiến dịch truyền thông cộng đồng.

Nội dung bình đẳng giới sẽ được lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống và sinh hoạt cộng đồng, phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng của từng địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kế hoạch cũng yêu cầu phát huy vai trò của nam giới, người có uy tín, người có ảnh hưởng trong xã hội trong thúc đẩy bình đẳng giới; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng về sức khỏe giới tính, bình đẳng giới, tôn trọng sự đa dạng cho trẻ em, trẻ vị thành niên và thanh niên.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu phối hợp triển khai nội dung bình đẳng giới phù hợp với từng cấp học, lứa tuổi.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì triển khai kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm định hướng, hệ thống thông tin cơ sở đổi mới phương thức truyền thông, hướng dẫn áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về sức khỏe giới tính, bình đẳng giới cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên y tế trường học.