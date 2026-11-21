Ông Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2026, tỉnh Gia Lai thu hút mới 5 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký đầu tư 678,64 tỷ đồng.

Lễ khởi công dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2 đầu tư tại Gia Lai. Ảnh: NT

Trong đó, 3 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 514,71 tỷ đồng. Tiêu biểu là dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bình Phú 2 của Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng công nghiệp BNT, với vốn đầu tư 498 tỷ đồng, tại xã Bình Phú.

2 dự án đầu tư nằm trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 163,93 tỷ đồng, gồm: dự án Nhà máy cà phê Phi Long Gia Lai của Công ty TNHH MTV Phi Long Gia Lai (vốn đầu tư 110 tỷ đồng) tại Khu công nghiệp Nam Pleiku; dự án Chợ trung tâm của Công ty cổ phần Becamex Bình Định (vốn đầu tư 53,93 tỷ đồng) tại Khu công nghiệp - đô thị Becamex A.

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, đến nay, toàn tỉnh thu hút mới 267 dự án, vượt 57,06% so với kế hoạch UBND tỉnh giao là 170 dự án; tổng vốn đăng ký đầu tư 248.862,11 tỷ đồng. Trong đó, dự án đầu tư trong nước vẫn chiếm ưu thế với 258 dự án, với tổng vốn đầu tư 244.182,06 tỷ đồng và 9 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư 4.680,05 tỷ đồng.

Lĩnh vực công nghiệp vẫn khẳng định sức hút đầu tư của Gia Lai với 132 dự án, tổng vốn đầu tư 170.599,76 tỷ đồng; tiếp đến là lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; xây dựng, hạ tầng; bất động sản, kinh tế đô thị...

Cùng với các dự án mới, có 115 dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư với vốn tăng thêm 16.524,59 tỷ đồng, gồm 74 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp với vốn tăng thêm 7.061 tỷ đồng; 41 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với vốn tăng thêm 9.463,34 tỷ đồng.

Cùng với việc khởi sắc thu hút đầu tư, tình hình các doanh nghiệp thành lập mới tại tỉnh Gia Lai cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến ngày 18/11/2026, tỉnh Gia Lai có 3.332 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng khoảng 18,19% so với cùng kỳ; tổng số vốn đăng ký đạt 53.861 tỷ đồng, tăng khoảng 110,79% so với cùng kỳ.

Dự kiến, ngày 8/12/2026, UBND tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Gia Lai năm 2026 nằm trong khuôn khổ các sự kiện tại Hội nghị Quan chức cao cấp không chính thức (ISOM) và Diễn đàn APEC 2027 diễn ra trên địa bàn tỉnh. Hội nghị là dịp để Gia Lai giới thiệu tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư và định hướng phát triển của tỉnh Gia Lai; quảng bá sản phẩm, dịch vụ, điểm đến du lịch của tỉnh đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là các doanh nghiệp lớn thuộc các nền kinh tế thành viên APEC.