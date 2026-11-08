Gia Lai thu hút hơn 237.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong 10 tháng

Theo báo cáo, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch duy trì đà tăng trưởng.

Trong 10 tháng của năm 2026, toàn tỉnh thu hút 251 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 237.498 tỷ đồng (vượt gần 48% kế hoạch năm); có 3.181 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 18% so với cùng kỳ).

Hàng hóa được tập kết tại cảng biển Quy Nhơn, chờ bốc dỡ

Sản xuất công nghiệp tăng 8,61%. Có 85 dự án công nghiệp đi vào hoạt động với tổng vốn hơn 17.000 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 192.000 tỷ đồng, tăng 16%.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi Gia Lai đón khoảng 14,3 triệu lượt khách trong 10 tháng, tăng gần 25% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch đạt hơn 31.300 tỷ đồng.

Về đầu tư công, đến cuối tháng 10, toàn tỉnh giải ngân hơn 22.300 tỷ đồng, đạt hơn 83% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Các dự án trọng điểm như đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua Gia Lai và các công trình tại Cảng hàng không Phù Cát tiếp tục được triển khai.

Trong những tháng còn lại của năm 2026, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cấp, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các công trình trọng điểm, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.