Gia Lai thu hút hơn 196.000 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư

Nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai được khởi công.

Ngày 1/10, thông tin từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thuộc Sở Tài chính Gia Lai, từ ngày 25-30/9, toàn tỉnh thu hút mới 4 dự án, tổng vốn đầu tư 3.308 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án, trong đó 1 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp (KKT, KCN) được điều chỉnh tăng vốn thêm 23,76 tỷ đồng.

Trong tháng 9, toàn tỉnh thu hút 22 dự án, tổng vốn đầu tư 15.262 tỷ đồng. Trong đó, có 16 dự án đầu tư ngoài KKT, KCN với tổng vốn 10.898 tỷ đồng và 6 dự án trong KKT, KCN với tổng vốn 4.363 tỷ đồng.

Tính riêng quý III/2026, Gia Lai thu hút mới 53 dự án, tổng vốn đầu tư 30.880 tỷ đồng. Trong đó, 43 dự án ngoài KKT, KCN có tổng vốn 26.367 tỷ đồng; 10 dự án trong KKT, KCN có tổng vốn 4.513 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 224 dự án, đạt 131,76% kế hoạch UBND tỉnh giao 170 dự án. Tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 196.588 tỷ đồng, tăng 55,56% về số dự án và 152% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025.

Trong số này có 217 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 192.513 tỷ đồng và 7 dự án FDI với tổng vốn 4.074 tỷ đồng, tương đương 156,73 triệu USD.

Theo chỉ tiêu thu hút đầu tư được UBND tỉnh giao năm 2026, đến nay có 63 xã, phường vượt chỉ tiêu và 50 xã, phường đạt chỉ tiêu.

Về phát triển doanh nghiệp, từ ngày 10-16/9, tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho 59 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn 717 tỷ đồng.

Lũy kế từ ngày 1/1 đến 16/9/2026, Gia Lai cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.739 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 39,12% (chỉ tiêu 7.000 doanh nghiệp), tăng khoảng 19,13% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng vốn đăng ký đạt 40.154 tỷ đồng, bằng 80,3% chỉ tiêu 50.000 tỷ đồng và tăng khoảng 135% so với cùng kỳ năm trước.