Gia Lai thu hút hơn 15.183 tỷ đồng vốn đầu tư trong 7 ngày

Trong đó, có 7 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 15.163 tỷ đồng. Dự án khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn do có vốn đăng ký hơn 12.886 tỷ đồng (địa điểm tại phường Quy Nhơn Nam). Dự án khu đô thị đường Nguyễn Chí Thanh có vốn hơn 1.651 tỷ đồng, tại phường Hội Phú.

Gia Lai đang chạy đua hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch đề ra

Một số dự án khác, như: Trường mầm non và trường phổ thông liên cấp chất lượng cao tại phường Hội Phú (450 tỷ đồng); dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Xuân Biên (Phân khu 1) cùng các dự án sản xuất vật liệu xây dựng, gạch tuynel hiện đại…

Trong khu kinh tế, khu công nghiệp, tỉnh thu hút 1 dự án là Nhà máy sản xuất túi xách của Công ty TNHH Triobag Việt Nam, với vốn đầu tư 20 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Gia Lai thu hút 235 dự án đầu tư mới, vượt 38,24% kế hoạch 170 dự án do UBND tỉnh giao. Tổng vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 214.128 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số lượng dự án mới tăng 56,67%, tổng vốn đăng ký tăng 164,5%.

Vừa qua, tại hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đưa ra yêu cầu các cấp, ngành đổi mới tư duy, chuyển từ “hoàn thành nhiệm vụ” sang “hoàn thành mục tiêu”, lấy kết quả thực hiện làm thước đo trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị lần thứ 5. Ảnh: NGỌC MINH

Trong quý 4-2026, tỉnh tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng, nhất là công nghiệp, thương mại - dịch vụ, đầu tư và xuất khẩu; đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị hàng hóa. Tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 9,01%.