Gia Lai thu hút 251 dự án, gần 237.500 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư trong 10 tháng

Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, UBND tỉnh Gia Lai - Ảnh: Kim Loan.

Tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, UBND tỉnh Gia Lai đã công bố những con số ấn tượng: trong 10 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã thu hút 251 dự án với tổng vốn đăng ký gần 237.500 tỷ đồng, vượt gần 48% kế hoạch năm. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng mạnh, với 3.181 doanh nghiệp, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 tăng 7,35% so với cùng kỳ, và lũy kế 10 tháng tăng 8,61%. Đặc biệt, có 85 dự án công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng. Hạ tầng sản xuất cũng được mở rộng với 13 cụm công nghiệp mới và 3 cụm công nghiệp được mở rộng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, diện tích gieo trồng vụ mùa đạt 193.209 ha, sản lượng các cây trồng chính trong tháng ước đạt 534.834 tấn. Chăn nuôi phát triển ổn định với đàn lợn hơn 1,86 triệu con, tăng 12,1% so với cùng kỳ; đàn bò trên 805 nghìn con, tăng 1,7%; đàn gia cầm đạt 19,2 triệu con, tăng 3,4%. Công tác bảo vệ rừng và khai thác thủy sản cũng đạt được những kết quả tích cực, với sản lượng gỗ khai thác đạt 278.442 m3 và tổng sản lượng khai thác thủy sản tháng 10 ước đạt 24.131 tấn.

Hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục khởi sắc, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước đạt 20.197 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 đạt 277,7 triệu USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, du lịch cũng là điểm sáng khi tỉnh đón khoảng 798.000 lượt khách trong tháng, nâng tổng số lượt khách trong 10 tháng lên 14,3 triệu, tăng 24,6% so với cùng kỳ. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 31.310 tỷ đồng.

Về đầu tư công, đến cuối tháng 10, Gia Lai đã giải ngân hơn 22.300 tỷ đồng, đạt hơn 83% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua Gia Lai và các công trình tại Cảng hàng không Phù Cát tiếp tục được triển khai, góp phần mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối vùng.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả nổi bật, với 20 dự án mới trong tháng 10, tổng vốn đăng ký trên 31.673 tỷ đồng. Phát triển doanh nghiệp cũng có nhiều chuyển biến tích cực, với 302 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10, nâng tổng số doanh nghiệp mới trong 10 tháng lên 3.181, với tổng vốn đăng ký 51.533 tỷ đồng.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được quan tâm. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tuyển sinh đầu cấp, khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Lĩnh vực y tế tiếp tục được củng cố với 100% trạm y tế có bác sĩ và hơn 843 nghìn Sổ sức khỏe điện tử đã được tạo lập.

Trong những tháng còn lại của năm 2026, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cấp, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các công trình trọng điểm, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026. Những kết quả đạt được trong tháng 10 là động lực mạnh mẽ để Gia Lai tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai.