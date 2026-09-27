Gia Lai thu hút 19 dự án trong tháng 9, tổng vốn gần 12.000 tỷ đồng

Ngày 27/9, thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, trong tháng 9/2026, tỉnh Gia Lai đã thu hút 19 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký gần 12.000 tỷ đồng. Trong đó, 13 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) có tổng vốn hơn 9 nghìn tỷ đồng; 6 dự án trong KKT, KCN với tổng vốn gần 2 nghìn tỷ đồng.

Một trong những dự án được tỉnh Gia Lai tổ chức khởi công trong tháng 9,

Riêng từ ngày 17-24/9, toàn tỉnh thu hút thêm 3 dự án mới, tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý là dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh, vốn khoảng 2.250 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có dự án Nhà máy sản xuất nhựa nóng tại KCN Nam Pleiku và Nhà máy chế biến gỗ, sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu. Tính chung từ đầu năm đến nay, Gia Lai đã thu hút 218 dự án, với tổng vốn đăng ký khoảng 192.700 tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch UBND tỉnh giao trong năm 2026.

So với cùng kỳ năm 2025, số dự án thu hút đầu tư mới tăng 51,39%, trong khi tổng vốn đăng ký tăng 147,07%.

Trong tổng số 218 dự án thu hút từ đầu năm, có 211 dự án đầu tư trong nước và 7 dự án FDI, với tổng vốn lần lượt khoảng 188.600 tỷ đồng và 4.100 tỷ đồng. Cùng thời gian, tỉnh đã điều chỉnh chủ trương đầu tư 86 dự án, với tổng vốn tăng thêm khoảng 11.700 tỷ đồng.

Theo lĩnh vực, công nghiệp chiếm ưu thế với 113 dự án, tổng vốn khoảng 153.700 tỷ đồng; tiếp đến là nông, lâm nghiệp và thủy sản 55 dự án, khoảng 14.300 tỷ đồng; thương mại dịch vụ, du lịch 22 dự án, khoảng 7.900 tỷ đồng; xây dựng - hạ tầng 18 dự án, khoảng 11.800 tỷ đồng.

Các KKT, KCN thu hút 22 dự án từ đầu năm đến nay.

Phân loại theo địa bàn, có 196 dự án ngoài KKT, KCN với tổng vốn khoảng 182.100 tỷ đồng, trong khi KKT, KCN có 22 dự án, khoảng 10.600 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Châu, Phó giám đốc Sở Tài chính, kế hoạch năm 2026, Gia Lai được giao thu hút 170 dự án. Đến nay, 63 xã, phường đã vượt chỉ tiêu, 50 xã, phường đạt chỉ tiêu; 22 xã, phường chưa đạt. Riêng KKT, KCN thu hút 22 dự án, so với chỉ tiêu 46 dự án được giao.

Như vậy, trong khi hoạt động thu hút đầu tư tại các địa phương đạt kết quả tích cực, khu vực KKT, KCN vẫn còn dư địa lớn để tiếp tục thu hút các dự án mới. Đây là một trong những nhiệm vụ được tỉnh Gia Lai đặt ra trong những tháng cuối năm nhằm hoàn thành mục tiêu thu hút đầu tư năm 2026.