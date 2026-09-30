Gia Lai thu hồi hơn 1.375ha đất để thực hiện 178 công trình, dự án

Ngày 30/9, tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã biểu quyết thông qua việc thu hồi hơn 1.375ha đất để thực hiện 178 công trình, dự án trong năm 2026. Danh mục gồm nhiều dự án giao thông, tái định cư, hạ tầng cụm công nghiệp, đô thị, du lịch và các công trình dân sinh.

Quang cảnh kỳ họp thứ 6 (Chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII.

Theo nghị quyết, việc thông qua danh mục nhằm thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Danh mục lần này gồm nhiều nhóm công trình, dự án về giao thông, khu tái định cư, hạ tầng cụm công nghiệp, khu đô thị, du lịch, y tế, trường học, thủy lợi và các công trình dân sinh.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực giao thông và giải phóng mặt bằng, danh mục có Khu tái định cư Nhơn Khánh tại phường Bình Định, diện tích 2,72ha, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Gia Lai. Đây là quỹ đất phục vụ bố trí chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh cũng đưa vào danh mục tuyến đường kết nối từ đường bộ cao tốc Bắc - Nam đến Khu công nghiệp Hoài Mỹ với diện tích thu hồi 27,55ha. Bên cạnh đó, các khu tái định cư, khu cải táng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các tuyến đường cũng được đưa vào danh mục riêng.

Ở nhóm dự án hạ tầng cụm công nghiệp, một số công trình có diện tích thu hồi lớn như Cụm công nghiệp Song An 1 tại xã Cửu An, diện tích 75ha; Cụm công nghiệp Canh Hiển 73,12ha; Cụm công nghiệp Canh Hiệp và Canh Hiệp 1, mỗi cụm 75ha tại xã Canh Vinh. Ngoài ra, còn có Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 tại xã Hra, diện tích 74,5ha và Cụm công nghiệp An Lương tại xã An Lương, diện tích 30ha.

Riêng tại xã Cát Tiến, danh mục có Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch 1 với diện tích thu hồi 308,2ha. Cùng địa bàn còn có Khu du lịch Tân Thanh, diện tích 42,71ha và Khu tái định cư Tân Thanh, diện tích 9ha.

Việc thu hồi đất nhằm phục vụ các dự án giao thông, tái định cư, hạ tầng cụm công nghiệp, đô thị, du lịch và các công trình dân sinh trên địa bàn.

Trong lĩnh vực dân sinh, danh mục còn có các công trình trường học, giao thông cơ sở, thủy lợi và y tế. Đáng chú ý, Trạm y tế xã Ia Tôr có diện tích thu hồi 1,06ha, thuộc dự án đầu tư xây dựng, mở rộng và nâng cấp 25 trạm y tế xã biên giới và vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Danh mục trong hồ sơ cũng thể hiện dự án này tại xã Ia Tôr.

Theo ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Việc lập danh mục các công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo Điều 79 Luật Đất đai năm 2024, nhằm tăng cường quản lý đất đai, bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

"Việc HĐND tỉnh thông qua danh mục là cơ sở pháp lý để các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2026", ông Cao Thanh Thương nhấn mạnh.

Theo nghị quyết vừa được thông qua, UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu, trình tự, thủ tục lập danh mục và bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp luật khi thực hiện thu hồi đất. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát quá trình triển khai.

Trước đó, tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 16/7/2026, HĐND tỉnh cũng đã thông qua danh mục 415 công trình, dự án với tổng diện tích 6.879,59 ha, thuộc địa bàn 42/135 xã, phường trên địa bàn.