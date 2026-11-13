Gia Lai: Thu giữ 2 khẩu súng tiểu liên AK cùng gần 90 viên đạn

Qua công tác kiểm danh, kiểm diện các đối tượng ma túy trên địa bàn, Công an phường Diên Hồng đã tiến hành test ma túy đối với Tạ Thúc Hải (SN 1997, trú tại phường Diên Hồng). Kết quả cho thấy Hải dương tính với ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong điện thoại của Hải có 1 đoạn clip liên quan đến 1 khẩu súng AK.

3 đối tượng Tuấn, Tiệp, Hải (từ trái qua) đã bị tạm giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Công an phường Diên Hồng phối hợp cùng Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), Công an phường Pleiku, Công an xã Chư Sê… khẩn trương xác minh truy xét làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận: Khẩu súng trên là của Lý Công Tuấn (SN 1987, trú tại phường Thống Nhất) nhờ tìm người bán hộ. Tuấn khai nhận khẩu súng này là của ông L.X.C. (SN 1961, bố đẻ của Tuấn) đã mất vào năm 2025.

Đối tượng Viên bị bắt cùng 3 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Ảnh: Văn Ngọc

Trong quá trình dọn dẹp nhà ở, Tuấn đã phát hiện khẩu súng trên và do cần tiền tiêu xài nên đã nhờ Hải tìm người bán.

Ngày 3-9, Tuấn mang khẩu súng trên đến nhà trọ nhờ Hải chụp ảnh, quay video rồi gửi cho một số đối tượng mà Hải cho rằng có nhu cầu mua súng để chào bán.

Sau đó, thông qua Nguyễn Duy Tiệp (SN 1992, trú tại xã Chư Sê) và một số đối tượng chưa xác định lai lịch giới thiệu, Tuấn đã đến xã Chư Sê bán khẩu súng trên cho 1 người đàn ông với giá 18 triệu đồng. Nhận được tiền, Tuấn đã trả công cho một số đối tượng đã “môi giới” giúp mình bán súng.

Cơ quan Công an đã mở rộng đấu tranh, truy xét từ những dấu vết nhỏ nhất và phát hiện đối tượng mua súng của Tuấn là Lương Trung Viên (SN 1984, trú tại phường Pleiku).

Sáng 8-11, các trinh sát đã tiến hành làm việc với Viên thì phát hiện đối tượng đang tàng trữ 3 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá với trọng lượng lên đến gần 90 gam.

Các trinh sát đã thu giữ khẩu súng tiểu liên AK cùng 11 viên đạn mà Viên đã cất giấu. Ảnh: Văn Ngọc

Đối tượng Viên khai nhận đã mang khẩu súng AK trên cất giấu phía sau vườn nhà của anh chị trên đường Ngô Gia Khảm (phường Hội Phú). Tại đây, lực lượng Công an đã phát hiện trong cốp xe ô tô cũ không sử dụng có 1 khẩu súng AK cùng 11 viên đạn.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ Tuấn, Hải, Tiệp, Viên để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Viên cất giấu khẩu súng cùng đạn sau chiếc ô tô cũ. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp cùng Công an xã Ia Mơ và lực lượng Kiểm lâm phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1985, trú tại xã Chư Prông) có biểu hiện mua bán lâm sản trái phép.

Ngày 29-10, các đơn vị đã làm việc với đối tượng và kiểm tra nhà rẫy tại đội 33, lâm trường An Biên, xã Ia Mơ; qua đó phát hiện có 22 hộp gỗ được để trên xe ô tô loại 16 chỗ ngồi và 24 hộp gỗ được tập kết xung quanh xe.

Đối tượng Long đã bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: Văn Ngọc

Trong khu vực nhà bếp của chòi rẫy, các trinh sát phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng AK cùng 78 viên đạn. Trong đó, có 20 viên đạn ở trong hộp tiếp đạn và 58 viên được giấu dưới giường ngủ.

Tại cơ quan Công an, Long khai nhận: Năm 2023, trong quá trình đi săn thú rừng tại khu vực biên giới đã gặp 1 người đàn ông người Campuchia chưa xác định nhân thân, lai lịch có mang theo số súng, đạn nói trên. Long hỏi mượn số súng, đạn để đi săn thì người này đồng ý.

Khẩu súng tiểu liên AK của Long cùng 78 viên đạn. Ảnh: Văn Ngọc

Qua giám định, lực lượng Công an xác định khẩu súng thu giữ là súng tiểu liên AK - loại vũ khí quân dụng. 71 viên đạn là đạn tiêu chuẩn còn sử dụng bắn được bằng khẩu súng trên, 7 viên đạn là đạn nổ uy hiếp không có đầu đạn.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Long về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Phạm Hồng Vinh - Phó Trưởng phòng An ninh điều tra - cho biết: Việc điều tra, xử lý các vụ việc nêu trên góp phần phòng ngừa các vụ án nghiêm trọng có thể xảy ra do sử dụng vũ khí trái phép. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần chủ động giao nộp các loại vũ khí quân dụng để tránh những hệ quả về pháp lý.