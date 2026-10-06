Gia Lai: Thông tin bước đầu về phản ánh học sinh phải làm hơn 10 trang bài tập

Ngày 6-10, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Lê Quốc Cường, Chủ tịch UBND phường Bình Định, thông tin kết quả kiểm tra, xác minh bước đầu phản ánh học sinh bị giao bài tập về nhà quá sức tại Trường Tiểu học số 1 Bình Định.

Theo ông Cường, sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường và các đơn vị liên quan đã làm việc với giáo viên, phụ huynh và tổ bộ môn. Giáo viên liên quan cho biết không phô tô hoặc phát trang A4 nào cho học sinh trong lớp mang về nhà làm bài tập.

Trường Tiểu học số 1 Bình Định đã kịp thời vào cuộc, xác minh vụ việc

Nhà trường cũng làm việc với 41 phụ huynh của lớp. Theo thông tin ông Cường cung cấp, tất cả đều cho biết không đăng tải, chia sẻ nội dung phản ánh trên Facebook và không có việc giáo viên giao bài tập về nhà đến 10 trang A4.

Qua làm việc với tổ bộ môn, nhà trường cũng chưa phát hiện trường hợp giao bài tập về nhà cho học sinh.

Ông Cường cho biết trường tổ chức học bán trú cả ngày. Một số học sinh chưa hoàn thành bài tập trên lớp mang bài về nhà làm tiếp. Qua kiểm tra, xác minh bước đầu, địa phương chưa phát hiện vi phạm quy định.

Theo Chủ tịch UBND phường Bình Định, nhà trường đang đề xuất công an làm việc với các bên để xác minh tài khoản và nội dung đăng tải trên mạng xã hội. Bài viết hiện đã bị xóa, người đăng chưa được xác định.

UBND phường Bình Định đã làm việc với 5 trường học trên địa bàn để kiểm tra một số nội dung phụ huynh phản ánh, trong đó có vụ việc tại Trường Tiểu học số 1 Bình Định. Phường yêu cầu các trường quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của Bộ GD-ĐT về dạy và học.

Như Báo SGGP thông tin, ngày 2-10, UBND phường Bình Định và Trường Tiểu học số 1 Bình Định vào cuộc xác minh phản ánh về việc gây áp lực học tập, giao bài tập về nhà quá sức cho học sinh. Trước đó, một tài khoản mạng xã hội phản ánh con mình phải làm hơn 10 trang A4 ở nhà, phải làm bài cả trong giờ ra chơi và học đến giờ đi ngủ. Bài viết nêu tên một giáo viên chủ nhiệm tại Trường Tiểu học số 1 Bình Định.