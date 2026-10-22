Gia Lai thông qua chủ trương thành lập thêm 5 phường

Ngày 21/10, thông tin từ Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai cho biết, HĐND tỉnh khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 386/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương thành lập 5 phường gồm An Nhơn Tây, Chư Sê, Phù Mỹ, Tây Sơn và Tuy Phước.

Xã Tây Sơn là một trong 5 địa phương được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua chủ trương thành lập phường.

Nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy phiếu biểu quyết của đại biểu HĐND tỉnh. Đây là bước quan trọng để hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thành lập các phường theo quy định.

Theo nghị quyết, phường An Nhơn Tây được thành lập trên cơ sở nguyên trạng địa giới hành chính xã An Nhơn Tây, có diện tích tự nhiên 75,50km², quy mô dân số 21.095 người.

Phường Chư Sê có diện tích tự nhiên 124,75km², dân số 69.135 người, được thành lập trên cơ sở nguyên trạng địa giới hành chính xã Chư Sê.

Tại khu vực phía Đông tỉnh, phường Phù Mỹ được thành lập trên cơ sở xã Phù Mỹ, với diện tích 54,47km² và dân số 28.524 người. Phường Tây Sơn có diện tích 97,70km², dân số 49.891 người, được thành lập trên cơ sở nguyên trạng địa giới hành chính xã Tây Sơn.

Trong khi đó, phường Tuy Phước được thành lập trên cơ sở xã Tuy Phước, với diện tích tự nhiên 53,37km² và quy mô dân số 78.615 người.

Sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, các phường mới sẽ góp phần mở rộng mạng lưới đô thị, tạo cơ sở để địa phương tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nâng cao chất lượng quản lý đô thị.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Khi các phương án thành lập phường được triển khai theo quy định, Gia Lai dự kiến có tổng cộng 135 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 105 xã và 30 phường.

Trước đó, ngày 28/7/2026, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 304/KH-UBND về triển khai xây dựng hồ sơ đề án thành lập phường giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo lộ trình tại kế hoạch, ngoài 5 xã vừa được HĐND tỉnh thông qua chủ trương thành lập phường, đến năm 2028, Gia Lai dự kiến có thêm 8 xã được nâng cấp lên phường, gồm: An Lương, Cát Tiến, Đak Đoa, Đức Cơ, Ia Grai, Phù Cát, Tuy Phước Đông và Bình Khê.

Đến năm 2030, tỉnh dự kiến tiếp tục nâng cấp 3 xã Đề Gi, Chư Prông và Bình Dương lên phường.

Phần lớn các địa phương nằm trong lộ trình này vốn là khu vực đô thị huyện lỵ của các huyện thuộc hai tỉnh Gia Lai và Bình Định trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Việc thành lập các phường được thực hiện theo lộ trình đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất. Tỉnh định hướng huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đồng thời hoàn thiện quy hoạch, phát triển đô thị và từng bước đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định pháp luật.