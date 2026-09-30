Gia Lai thông qua chính sách hỗ trợ lực lượng ở cơ sở

Nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhận mức hỗ trợ hàng tháng. Ảnh minh họa.

Hỗ trợ nhân viên y tế thôn, cô đỡ thôn, bản

Ngày 30/9, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), thông qua Nghị quyết quy định số lượng và mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn tỉnh.

Theo nghị quyết, mức hỗ trợ 1,78 triệu đồng/người/tháng áp dụng tại các thôn thuộc xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn và các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên. Mức 1,3 triệu đồng/người/tháng áp dụng tại các thôn còn lại.

Nhân viên y tế thôn kiêm nhiệm cô đỡ thôn, bản được hưởng tổng mức hỗ trợ của hai chức danh, tối đa 3,56 triệu đồng/người/tháng.

Số lượng nhân viên y tế thôn được bố trí theo quy mô hộ gia đình, các thôn thuộc xã khó khăn, đặc biệt khó khăn, thôn dưới 350 hộ bố trí 1 nhân viên; từ 350-700 hộ bố trí 2 người và cứ tăng đủ 350 hộ được bố trí thêm 1 nhân viên. Các thôn còn lại dưới 700 hộ bố trí 1 nhân viên; từ 700 đến dưới 1.400 hộ bố trí 2 người và cứ tăng đủ 700 hộ được bố trí thêm 1 nhân viên.

Theo ngành Y tế, từ năm 2025 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.811 trường hợp đẻ tại nhà tại 307 thôn, cho thấy vai trò của lực lượng y tế thôn, cô đỡ thôn, bản trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại cơ sở.

Kinh phí thực hiện chính sách khoảng 46,9 tỷ đồng/năm, cho 2.214 người, gồm 1.860 nhân viên y tế thôn và 354 cô đỡ thôn, bản.

Hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, nghỉ việc nhưng không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 154/2025/NĐ-CP.

Sau sắp xếp, số thôn, tổ dân phố toàn tỉnh giảm từ 2.693 còn 1.400, số người hoạt động không chuyên trách giảm từ 6.335 còn 3.939 người. Trong đó, dự kiến 2.135 người dôi dư do sắp xếp được nghỉ hưởng chính sách theo Điều 10 Nghị định 154/2025/NĐ-CP.

Trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, các địa phương đồng thời kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách.

Qua đó, khoảng 1.820 người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ, không đáp ứng yêu cầu công việc hoặc không thể bố trí vào chức danh khác tại thôn mới. Những trường hợp này cũng không thuộc đối tượng hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Mức hỗ trợ 1 lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được tính theo thời gian công tác thực tế, mỗi năm công tác được hỗ trợ bằng 0,7 lần mức phụ cấp tháng hiện hưởng.

Đối với nhóm không thuộc diện áp dụng Nghị định 154/2025/NĐ-CP, tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến 50 tỷ đồng. Trong đó, 455 người có trung bình 5 năm công tác được hỗ trợ hơn 5,8 tỷ đồng; 182 người có trung bình 10 năm công tác được hỗ trợ hơn 4,6 tỷ đồng; 970 người có trung bình 15 năm công tác được hỗ trợ hơn 37,4 tỷ đồng.

Đối với người đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/người. Dự kiến có 213 người thuộc nhóm này, với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng.