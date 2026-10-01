Gia Lai thông qua 20 nghị quyết, đẩy mạnh đầu tư công và chuyển đổi số

Ngày 30/9, HĐND tỉnh Gia Lai khóa 13 tổ chức kỳ họp thứ 6, xem xét 22 nội dung gồm 2 báo cáo và 20 tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Nội dung kỳ họp tập trung vào nhiều lĩnh vực gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như tài chính - ngân sách, đầu tư công, đất đai, tổ chức bộ máy và các chính sách ở cơ sở.

Đáng chú ý là kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2026.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Cổng TTĐT Gia Lai

HĐND tỉnh cũng xem xét các nội dung về giá đất; điều chỉnh, bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất và danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất.

Bên cạnh đó là các chính sách về tổ chức bộ máy, biên chế và đội ngũ làm việc ở cơ sở; hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế; chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động tại thôn, tổ dân phố.

Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và du lịch, kỳ họp xem xét các chính sách về kinh phí thực hiện hợp đồng lao động; cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn; hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế và phát triển du lịch cộng đồng.

Sau khi thảo luận, các đại biểu thống nhất thông qua 20 nghị quyết.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng bầu bổ sung ông Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, làm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung, đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch thực hiện; xác định rõ đơn vị phụ trách, tiến độ, nguồn lực và trách nhiệm của người đứng đầu.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, UBND tỉnh được đề nghị khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai các chương trình, dự án đúng tiến độ.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh, kế hoạch này không chỉ trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh mà còn tạo sức lan tỏa, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước.

Cùng với đó, tỉnh cần tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; rà soát vị trí việc làm, năng lực chuyên môn và khối lượng công việc tại từng cơ quan, đơn vị.

Việc phân cấp, phân quyền cần gắn với nhân lực, kinh phí, hạ tầng và điều kiện thực hiện, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm thực thi.

Ông Rah Lan Chung cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối và tái sử dụng dữ liệu, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; lấy kết quả công việc, hiệu quả sử dụng nguồn lực và sự thuận lợi của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy.

Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai các nghị quyết vừa được thông qua, nhất là những nội dung về đầu tư công, ngân sách, đất đai, tổ chức bộ máy và các chính sách mới.