Đây là những kiến nghị được cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII và các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến các kỳ họp trước chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trung Nghĩa

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo báo cáo, tổng số kiến nghị của cử tri đã gửi đến trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII và kiến nghị cử tri đã gửi đến các kỳ họp trước chưa được giải quyết dứt điểm là 197 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và các sở, ngành.

Đến nay, có 111 kiến nghị đã được trả lời, giải quyết xong (chiếm hơn 56%); 78 kiến nghị đang giải quyết (chiếm gần 40%); 2 kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm, còn kéo dài và 6 kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp xã đã được chuyển về địa phương tiếp tục theo dõi.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Thường trực HĐND tỉnh đánh giá: UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đã quan tâm chỉ đạo, giải quyết nhiều kiến nghị trên các lĩnh vực, cơ bản đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Tuy nhiên, tiến độ xử lý một số nội dung còn chậm, nhất là các kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông, thủy lợi và đất đai; việc phối hợp, xác định trách nhiệm và thời hạn giải quyết ở một số đơn vị chưa cụ thể.

Do đó, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, đôn đốc giải quyết các kiến nghị còn lại; phân công rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành, ưu tiên các công trình dân sinh cấp thiết và tập trung tháo gỡ dứt điểm 2 kiến nghị tồn đọng kéo dài; đồng thời, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và kịp thời thông tin kết quả giải quyết đến cử tri.