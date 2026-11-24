Theo đó, việc áp dụng luồng xanh phải tuân thủ pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, có cơ sở lựa chọn dự án, không bỏ qua bất kỳ thủ tục, điều kiện hoặc khâu thẩm định bắt buộc nào.

Luồng xanh là cơ chế ưu tiên tổ chức phối hợp, giám sát và rút ngắn thời gian chờ nội bộ bằng bố trí nhân lực, xử lý liên thông, trao đổi dữ liệu; không làm thay đổi thẩm quyền hoặc thời hạn luật định của thủ tục hành chính.

Dự án được xem xét đưa vào danh mục luồng xanh khi có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, hạ tầng thiết yếu hoặc thực hiện nhiệm vụ trọng điểm của tỉnh; tiêu chí và căn cứ lựa chọn phải được Sở Tài chính thuyết minh cụ thể, không phân biệt dự án trong hay ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp.

Sở Tài chính chủ trì tổng hợp, lấy ý kiến cơ quan liên quan, đề xuất danh mục, mục tiêu tiến độ và đầu mối điều phối, trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Danh mục và đầu mối theo dõi được thông báo cho các cơ quan thực hiện, nhà đầu tư.

Đối với dự án luồng xanh, cơ quan chủ trì phân công người chịu trách nhiệm và tổ chức xem xét, chuyển xử lý, đôn đốc các bước phối hợp nội bộ ngay khi đủ thông tin; phấn đấu hoàn thành thao tác chuyển, xin ý kiến hoặc phản hồi nội bộ trong 24 giờ làm việc khi có thể, nhưng không coi đây là thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thay thế thời hạn theo quy định pháp luật.

Thời hạn giải quyết từng thủ tục hành chính, thời gian thẩm định tối thiểu bắt buộc, yêu cầu về chuyên môn và điều kiện pháp lý của dự án được thực hiện theo quy định hiện hành. Sở Tài chính chủ trì lập tiến độ tổng thể theo các mốc có thể triển khai song song; trường hợp chậm hoặc phát sinh vướng mắc, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý, không tự ý dừng hoặc kéo dài thời hạn giải quyết.

Quyết định số 4970 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2026 và thay thế Quyết định số 3263 ngày 29/12/2025 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.