Gia Lai thí điểm 3 mô hình cung cấp dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng

Ngày 4/11, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã thống nhất chủ trương nghiên cứu, triển khai thí điểm 3 mô hình cung cấp dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng trên địa bàn. Các mô hình hướng đến đa dạng hóa phương thức phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời góp phần giải quyết bài toán thiếu nhân lực tại chính quyền cơ sở.

Việc thí điểm các mô hình cung cấp dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng nhằm đa dạng hóa phương thức phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo chủ trương được thống nhất, mô hình thứ nhất là bố trí nhân viên Bưu điện làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, ưu tiên những địa phương còn thiếu nhân lực. Theo đó, mỗi xã bố trí một công chức phụ trách quản lý, giám sát; nhân viên Bưu điện đảm nhận các công việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, bảo đảm đủ nhân lực phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, mô hình này còn cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại địa chỉ theo nhu cầu, đồng thời bổ sung các dịch vụ khác nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Đối với mô hình thứ hai, tỉnh sẽ lựa chọn một số địa phương đủ điều kiện để thí điểm chuyển giao toàn bộ hoạt động tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả từ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã cho Bưu điện. Các địa bàn được ưu tiên là khu vực trung tâm, nơi có các điểm giao dịch bưu điện đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và thuận tiện cho người dân đến giao dịch.

Hiện tỉnh khuyến khích các xã, phường chủ động đăng ký tham gia mô hình này, qua đó đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và tiết kiệm nguồn nhân lực để tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong tình hình mới.

Mô hình thứ ba là duy trì hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, đồng thời bố trí thêm các điểm cung cấp dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng hoạt động độc lập. Tại đây, nhân viên sẽ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả đối với những thủ tục được giao theo Đề án.

Để bảo đảm các mô hình được triển khai phù hợp với thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh và các cơ quan, địa phương khẩn trương khảo sát, hoàn thiện phương án thí điểm. Trong đó, cần xác định rõ phạm vi công việc chuyển giao, phương án bố trí nhân lực, chi phí thực hiện, chất lượng phục vụ và cơ chế kiểm soát.

Đáng chú ý, hiệu quả thí điểm phải được đánh giá, lượng hóa và so sánh cụ thể trước và sau khi triển khai. Đây là cơ sở để hoàn thiện phương án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời sử dụng hiệu quả nhân lực, cơ sở vật chất và kinh phí.

Bưu điện tỉnh có trách nhiệm chủ động xây dựng phương án đào tạo, tập huấn, nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên tham gia tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công. Việc bố trí nhân sự phải bảo đảm đủ số lượng, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được chuyển giao, không làm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ.

UBND các xã, phường phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Bưu điện tỉnh xây dựng, hoàn thiện phương án, kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, bảo đảm tính thiết thực và hiệu quả.

Việc thí điểm 3 mô hình được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công, đa dạng hóa địa điểm và phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần giảm áp lực nhân lực tại cấp xã, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.