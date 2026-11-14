Gia Lai thay thế 2 thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh

Cụ thể, ông Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được phân công làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, thay cho ông Nguyễn Thế Vinh đã chuyển công tác; ông Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được phân công làm Ủy viên Ban Chỉ huy thay cho ông Mai Kim Bình cũng do đã chuyển công tác.

Ông Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai được phân công làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh. Ảnh: Trọng Quốc

Quyết định đồng thời điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 5-8-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai.

Được biết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác phòng thủ dân sự; phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

Trong đó, Ban Chỉ huy có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai; tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, nguồn lực để phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa; tiếp nhận, xử lý thông tin từ Tổng đài 112 đối với các sự cố, thảm họa xảy ra trên địa bàn tỉnh…

Việc thay thế nhân sự lần này góp phần kiện toàn tổ chức, bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phòng thủ dân sự của tỉnh được duy trì thông suốt.