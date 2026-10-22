Gia Lai: Thắp sáng vùng biên từ những công trình nghĩa tình quân dân

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 trao quà lưu niệm tặng xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai

Ngày 21.10, tại xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai, Binh đoàn 15 tổ chức khánh thành, bàn giao Nhà rông văn hóa xã Ia Dom và công trình “Sao sáng buôn làng”. Hai công trình do các đơn vị thuộc Khối thi đua số 8, Bộ Quốc phòng tài trợ, hướng đến nâng cao đời sống văn hóa, cải thiện điều kiện sinh hoạt và góp phần xây dựng địa bàn biên giới ngày càng ổn định, phát triển.

Gìn giữ bản sắc văn hóa từ không gian cộng đồng

Nhà rông văn hóa xã Ia Dom được đầu tư xây dựng với kinh phí 3 tỉ đồng, diện tích 156m², chiều cao 21,2m. Công trình được trang bị hệ thống điện, chống sét, phòng cháy, chữa cháy cùng sân và khuôn viên phục vụ các hoạt động cộng đồng.

Đây là một trong 13 nhà rông do Binh đoàn 15 được giao làm chủ đầu tư xây dựng tại Gia Lai và Quảng Ngãi trong giai đoạn 2024-2026, với tổng kinh phí khoảng 32 tỉ đồng. Trong đó, 4 công trình triển khai năm 2024 có kinh phí hơn 12 tỉ đồng; 9 công trình năm 2026 có kinh phí 20 tỉ đồng.

Việc đầu tư xây dựng các nhà rông văn hóa được triển khai theo chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược.

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 trao quà lưu niệm tặng xã Ia Dom

Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15 đã phối hợp với Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thi công.

Thời tiết mưa kéo dài gây trở ngại cho việc vận chuyển vật liệu, huy động máy móc và triển khai các hạng mục mái cao. Trước tình hình đó, các lực lượng chủ động điều chỉnh phương án tổ chức thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, thiết bị, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.

Trước ngày bàn giao, cán bộ, chiến sĩ, người lao động Đoàn Kinh tế Quốc phòng 72 cùng chính quyền và người dân địa phương tổ chức vệ sinh mặt bằng, trồng cây xanh, chỉnh trang khuôn viên, hoàn thiện cảnh quan, đưa công trình vào trạng thái sẵn sàng phục vụ cộng đồng.

Trong đời sống của đồng bào Tây Nguyên, nhà rông không chỉ là công trình kiến trúc truyền thống mà còn là không gian sinh hoạt chung, nơi diễn ra các cuộc họp thôn, lễ hội và những hoạt động văn hóa cộng đồng. Đây cũng là nơi các thế hệ gặp gỡ, trao truyền phong tục, tập quán, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc.

Vì vậy, việc đưa Nhà rông văn hóa xã Ia Dom vào sử dụng mang ý nghĩa thiết thực đối với người dân địa phương, nhất là khi công trình cũ đã xuống cấp, không gian sinh hoạt không còn đáp ứng nhu cầu.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua số 8, Bộ Quốc phòng cắt băng khánh thành công trình “Sao sáng buôn làng” tại thôn Ia Chía, xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai

Chị Rơ Mah H’Thét, người dân thôn Mooc Trang, xã Ia Dom, chia sẻ: “Đây là nhà rông đẹp nhất mà tôi từng thấy. Trước đây, chúng tôi thường họp thôn, sinh hoạt cộng đồng tại nhà rông cũ, nhưng công trình đã xuống cấp, không gian lại chật hẹp.

Nay có nhà rông mới khang trang, bà con ai cũng vui mừng. Từ nay, người dân đã có nơi rộng rãi để gặp gỡ, sinh hoạt chung, cùng nhau gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình”.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, nhà rông mới còn tạo điều kiện để chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền, vận động nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con. Qua đó, mối quan hệ gắn bó giữa người dân, chính quyền và lực lượng vũ trang tiếp tục được củng cố từ những hoạt động gần gũi với đời sống thường ngày.

Đưa ánh sáng đến các khu dân cư biên giới

Cùng với việc đầu tư thiết chế văn hóa, công trình “Sao sáng buôn làng” góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân tại các khu dân cư biên giới.

Tại lễ bàn giao, các đại biểu đã khánh thành hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại thôn Ia Chía, xã Ia Nan và làng Bua, xã Ia Pnôn. Hai địa điểm được lắp đặt hơn 100 trụ đèn, với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Hệ thống đèn chiếu sáng góp phần giúp người dân vùng biên giới đi lại thuận tiện, an toàn hơn khi đêm xuống

Đây là một phần trong đợt 2 năm 2026 của chương trình “Sao sáng buôn làng”, với 533 trụ đèn được lắp đặt dọc 18km đường tại 12 khu dân cư thuộc tỉnh Gia Lai.

Tổng kinh phí thực hiện đợt này là 1,6 tỉ đồng, do các đơn vị thuộc Khối thi đua số 8, Bộ Quốc phòng gồm Binh đoàn 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chung tay hỗ trợ.

Được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 triển khai từ năm 2024, phong trào “Sao sáng buôn làng” hướng đến những khu dân cư còn thiếu hệ thống chiếu sáng công cộng, nhất là những địa bàn biên giới có các khu dân cư cách xa nhau, hệ thống chiếu sáng công cộng đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân.

Những trụ đèn năng lượng mặt trời giúp việc đi lại vào buổi tối thuận tiện hơn, góp phần bảo đảm an toàn trong sinh hoạt, lao động và tạo diện mạo khang trang cho các tuyến đường trong thôn, làng.

Nhà rông văn hóa và những tuyến đường được thắp sáng góp phần cải thiện đời sống, gìn giữ bản sắc văn hóa của người dân vùng biên giới Gia Lai

Dịp này, Binh đoàn 15 khen thưởng 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng các công trình nhà rông văn hóa và “Sao sáng buôn làng”. Tổng cục Chính trị và Binh đoàn 15 cũng trao quà tặng Đảng ủy, UBND xã Ia Dom.

Hơn 40 năm gắn bó với Tây Nguyên, Binh đoàn 15 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; đồng thời triển khai nhiều hoạt động dân vận, tạo việc làm, chăm lo giáo dục, y tế, an sinh xã hội và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa bàn đứng chân.

Từ những mái nhà rông mang đậm bản sắc văn hóa đến các tuyến đường được thắp sáng khi đêm xuống, mỗi công trình đều hướng đến những nhu cầu thiết thực của người dân vùng biên giới.

Không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt, những công trình này còn góp phần gìn giữ không gian văn hóa cộng đồng, tăng cường sự gắn kết giữa quân và dân, tạo nền tảng để các địa phương biên giới Gia Lai phát triển ổn định, giữ vững quốc phòng, an ninh.