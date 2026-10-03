Gia Lai thanh tra 8 trường học, phát hiện nhiều khoản chi sai quy định

Một trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa có thông báo Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định về chương trình giáo dục phổ thông; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại 8 trường gồm: Trường THPT Hoài Ân, Trường THPT Xuân Diệu, Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường THPT số 2 Nguyễn Huệ, Trường THPT Trần Hưng Đạo, Trường THPT Trưng Vương, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão.

Theo kết luận, từ năm 2021-2024, một số trường chi chế độ tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên chưa đúng quy định và khung thời gian năm học, với tổng số tiền hơn 387 triệu đồng. Một số trường chi chế độ bồi dưỡng tiết giảng thực hành cho giáo viên dạy môn Giáo dục thể chất chưa đúng quy định, số tiền gần 35 triệu đồng; chi chế độ bồi dưỡng giờ giảng cho giáo viên dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh chưa đúng quy định với tổng số tiền hơn 27 triệu đồng. Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi, số tiền chi sai quy định 450.507.189 đồng.

Không chỉ tồn tại trong quản lý tài chính, công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại một số trường cũng được Thanh tra tỉnh chỉ ra nhiều hạn chế. Theo kết luận, một số trường có bàn ghế học sinh không đúng quy cách; bàn ghế hư hỏng nhưng chưa sửa chữa, thay thế. Có trường có tường xây hàng rào bảo vệ bị đổ do nền đất sạt lở nhưng chưa khắc phục. Một số đơn vị chưa xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý. Đáng chú ý, diện tích đất của một số hạng mục công trình nhà trường không thể hiện trong Giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký biến động đối với phần diện tích này và chưa điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất.

Một số thiết bị, vật tư dạy học không sử dụng nhưng vẫn phát sinh chi phí bảo quản. Hóa chất được cấp nhưng không sử dụng, để lâu hết hạn, phát sinh chi phí bảo quản; đến năm 2025 mới tiến hành thanh lý, hủy, tiếp tục phát sinh chi phí thanh lý, hủy và sửa chữa, bảo quản. Thanh tra tỉnh cũng xác định một số tài sản cố định, máy móc, thiết bị, máy vi tính hư hỏng không sửa chữa được; sách và thiết bị không còn phù hợp với nội dung giáo dục nhưng chưa lập hồ sơ đề nghị thu hồi, thanh lý.

Về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, một số trường còn thiếu phòng học, phòng học bộ môn; diện tích phòng học không đảm bảo mức diện tích tối thiểu, chưa đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1; thiếu nhân viên thiết bị và giáo viên. Hoạt động chuyên môn tại một số trường cũng còn những thiếu sót. Tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn không đảm bảo ít nhất 1 lần trong 2 tuần; hồ sơ tổ chuyên môn không đúng thể thức. Một số trường không xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường, không xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù.

Hiệu trưởng một số trường kiểm tra sổ ghi đầu bài theo định kỳ nhưng không ghi nhận xét để đánh giá việc thực hiện kế hoạch dạy học của giáo viên bộ môn, tình hình lớp học và đưa ra yêu cầu đối với giáo viên bộ môn. Một số trường phân công chuyên môn có giáo viên thừa giờ nhưng việc thanh toán thừa giờ chưa đảm bảo quy định. Giáo viên ra đề kiểm tra không có cam kết về tính khách quan, tính bảo mật, tính chính xác của đề. Có trường đánh giá định kỳ bằng bài kiểm tra thực hành nhưng không có hướng dẫn, tiêu chí đánh giá; tổ chức in sao đề kiểm tra bên ngoài nhà trường nhưng không đảm bảo tính bảo mật. Một số trường không quy định hình thức rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè đối với học sinh; hồ sơ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè không đủ thủ tục theo quy định. Công tác kiểm tra nội bộ tại một số trường chưa đảm bảo; một số văn bản ban hành không đúng thể thức và đóng dấu không đúng quy định.

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trên là do hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công chưa chặt chẽ, còn để xảy ra sai sót. Một số tập thể, cá nhân tham mưu, đề xuất việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại các trường còn để xảy ra tồn tại, hạn chế, khuyết điểm. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc của Sở GD-ĐT đối với các trường chưa thường xuyên và chưa hiệu quả. Thanh tra tỉnh xác định, để xảy ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm nêu trên, trách nhiệm thuộc về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực và các tập thể, cá nhân của các trường qua các thời kỳ có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị các trường tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan; khắc phục các hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, rà soát, đề xuất thanh lý hoặc chuyển giao những tài sản, thiết bị, hóa chất không có nhu cầu sử dụng để tránh lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra theo quy định. Đối với Sở GD-ĐT, Thanh tra tỉnh kiến nghị chỉ đạo các trường được thanh tra tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực cùng các tập thể, cá nhân liên quan; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thống nhất nội dung Kết luận thanh tra và giao các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận. Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.